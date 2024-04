"Fallout" narobił szumu jeszcze na chwilę przed swoją premierą. Dziennikarze, którzy mieli do niego wcześniejszy dostęp, zdążyli się już przecież rozpływać w zachwytach nad serialem Amazon Prime Video. Produkcja zebrała bowiem 93 proc. pozytywnych opinii od krytyków na Rotten Tomatoes. Dla porównania: "The Last of Us", adaptacja innej popularnej gry wideo od HBO, ma ich niewiele więcej, bo 96 proc. Czyli będzie kolejny hit? Na razie jest zbyt wcześnie, żeby to stwierdzić.



Ku uciesze widzów wszystkie odcinki "Fallouta" wpadły na Amazon Prime Video nieco wcześniej niż początkowo zapowiadano. Z naszej perspektywy kilka godzin wcześniej, bo serial pojawił się na platformie o 3:00 w nocy z 10 na 11 kwietnia. Użytkownicy serwisu dopiero więc produkcję odkrywają. Ale twórcy już mówią o ambitnych planach na jej kontynuację.