Ten film iskrzy się od emocji. Penelope Cruz jest zjawiskowa

W domu Borghettich króluje radość, taniec i śpiew. Rozkładanie zastawy stołowej przyjmuje formę musicalowego wtrętu, bo Clara dba, aby w życiu jej trójki dzieci magii nie brakowało. Chociaż sama makijażem zakrywa ślady po płaczu, wychodzi jej to całkiem nieźle. Przynajmniej do momentu, kiedy nie wraca jej mąż. On rządzi twardą ręką. Nie pozwala na zabawy przy jedzeniu i nie akceptuje, że najstarsza córka źle się czuje w ciele kobiety i przyjmuje męską tożsamość. Adriana przedstawia się jako Andrea (we Włoszech to imię męskie) i nosi ubrania dla chłopców. To alter ego reżysera, który podczas festiwalu w Wenecji wyznał, że urodził się kobietą, a potem przeszedł tranzycję.



"Bezmiar" okazuje się jednym z po części autobiograficznych tytułów, które ostatnimi czasy regularnie goszczą na wielkich ekranach. W przeciwieństwie do innych produkcji tego typu, kino nie odgrywa tu jednak istotnej roli. Emanuele Crialese nie podąża za Stevenem Spielbergiem i jego "Fabelmanami", czyniąc z X muzy obiekt obsesji czy nośnik emocji. Produkcji bliżej do "Belfastu". Tak jak filmy u Kennetha Branagana, tak tutaj występy muzycznych artystów spełniają się w roli filtra rzeczywistości. Bo Andrea ogląda w telewizji śpiewające gwiazdy, a potem wyobraża sobie, jak wykonuje dane utwory - solo lub w duecie z matką.



