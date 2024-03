Netflix kasuje świetny serial akcji zaledwie po 1. sezonie. Nie pomogła zdobywczyni Oscara w obsadzie

"Bracia Sun" to komediowy serial akcji, w którym po zamachu na swego ojca syn bossa tajwańskiej triady rusza do Los Angeles, aby chronić matkę i młodszego brata. Razem muszą naprawić nadszarpnięte rozłąką relacje, żeby uniknąć śmierci z rąk jednego z wielu wrogów. Biorąc pod uwagę, że produkcja zadebiutowała 4 stycznia, Netflix mocnym uderzeniem rozpoczął 2024 r. Tak by się przynajmniej mogło zdawać.



"Bracia Sun" cieszą się aktualnie 84 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Krytycy zachwalają tę mieszankę "przemocy i słodkości", doceniając jednocześnie grę aktorską. W obsadzie znajdziemy bowiem zdobywczynię Oscara Michelle Yeoh, która rolą matki głównego bohatera skradła również serca widzów. Użytkownicy Netfliksa też bowiem serial chwalą.



