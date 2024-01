Netflix zaczyna rok cudownym mordobiciem. Nowy serial platformy kopie tyłki tak mocno, jak jego bohaterowie

Mam nadzieję, że premiera "Braci Sun" nie przejdzie całkiem bez echa, dzieląc los wielu innych znakomitych seriali Netfliksa, których z jakiegoś powodu serwis nie promuje na szerszą skalę. Po wczorajszym debiucie produkcji musiałem się zresztą do niej dogrzebać za pomocą wyszukiwarki, bowiem strona główna serwisu w żaden sposób nie próbowała mi jej zaproponować. Wszystko w waszych rękach, subskrybenci - oglądajcie "Braci" i dajcie streamingowemu gigantowi sygnał, że właśnie tego takich produkcji oczekujecie: odświeżających, zgrabnie napisanych i świetnie zrealizowanych.



Zaczyna się od jatki - niejaki Charles Sun, syn bossa tajpejskiej triady, zostaje zaatakowany przez trzech mężczyzn. Z Charlesem nie ma jednak żartów - facet spuszcza łomot przeciwnikom, a następnie próbuje ustalić, kto ich nasłał. Zamach na bliską mu osobę mobilizuje go do jeszcze bardziej zawziętego działania: wyrusza do Los Angeles, gdzie odwiedza swojego młodszego brata, Bruce’a, oraz matkę, Eileen - czuje się bowiem zobowiązany, by za wszelką cenę chronić ich przed zagrożeniem. Bruce jest absolutnie nieświadomy; nie ma pojęcia, że jego rodzina to jedni z najgroźniejszych gangsterów na Tajwanie. Choć matka próbowała go przed tym ocalić, przeszłość upomniała się o kalifornijskiego nieudacznika - wygląda na to, że będzie musiał przystosować się do gangsterskiego trybu życia.



