Skasowany serial Netfliksa jednak dostanie kontynuację. Tylko nie taką, jak myślisz

Netflix skasował "Przeznaczenie: Sagę Winx" ponad rok temu, kiedy szukał oszczędności po pierwszej od wielu lat stracie użytkowników. Jak to zwykle w takich wypadkach bywa, fani produkcji postanowili walczyć o kontynuację. Właściwie walczą do teraz, bo wciąż zalewają media społecznościowe platformy linkami do petycji o wznowienie serialu. Serwis jest jednak nieugięty. Nie zamierza realizować kolejnych odsłon produkcji. Pomimo oddanej grupy miłośników, dwa pierwsze sezony nie cieszyły się bowiem wystarczającą popularnością.



W przypadku "Przeznaczenia: Sagi Winx" Netflix z pewnością liczył na większe zainteresowanie użytkowników. W końcu wraz z 1. a potem 2. sezonem światło dzienne ujrzały powiązane z serialem książki, za które odpowiadały Ava Corrigan i Sarah Rees Brennan. Teraz fani serialu przebierają nóżkami w oczekiwaniu na premierę kontynuacji pod postacią komiksu.



