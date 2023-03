Streaming rozpoczął rewolucję w serialach - przede wszystkim w sposobie ich oglądania. Było to już dawno temu, bo jest to powiązane ze sposobem dystrybucji produkcji odcinkowych. Wypuszczając całe sezony naraz, Netflix sprawił, że pokochaliśmy bindżowanie. Zmieniła się bowiem ich narracja. Stała się bardziej skomplikowana, gdyż zaczęliśmy dostawać opowieści prowadzone na przestrzeni wszystkich epizodów - wcześniej każdy z nich prezentował zamkniętą historię, a teraz mieliśmy już do czynienia z filmami rozciągniętymi na kilka(naście godzin).



A teraz spójrzmy, co dzieje się w zeszłym roku, kiedy nikt nawet nie myśli, żeby odebrać nam seriale z narracjami, prowadzonymi przez wiele odcinków i sezonów. Platformy streamingowe kasują tytuły na potęgę. Owszem, już wcześniej, jak jakaś produkcja nie spełniała ich oczekiwań, to szła do kosza. Ale w ostatnich miesiącach trend ten mocno się nasilił. Zaczyna się więc kolejna rewolucja w odbiorczych przyzwyczajeniach widzów.



Czytaj także: