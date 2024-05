„Bracia ze stali”: gdzie obejrzeć film online? Pełna lista serwisów VOD

Zac Efron jednak potrafi zaskoczyć i to jak pozytywnie. Produkcja „Bracia ze stali” z jego udziałem ostatecznie spotkała się z niezwykle pozytywnym odbiorem widzów. Wiele osób chwaliło tytuł za bardzo umiejętnie ukazaną historię, która wydarzyła się naprawdę. Chodzi w tym miejscu oczywiście o dzieje wrestlerskiego klanu Von Erich. Rodzina zrewolucjonizowała tę dziedzinę sportową w latach 70. i 80. Jej członkowie osiągnęli wiele sukcesów zawodowych, ale wiązało się to z licznymi osobistymi dramatami. Miały one być spowodowane rzekomą klątwą, która ciążyła na klanie Von Erich. Nic więc dziwnego, że całości postanowił przyjrzeć się Sean Durkin, znany z thrillerów psychologicznych. Film „Bracia ze stali” wręcz ocieka testosteronem oraz nawet samczą męskością. Mięśnie, krew, pot, łzy i bardzo dobre aktorstwo – tak w skrócie można opisać tę produkcję. Nie zabrakło tutaj także wątków związanych z braterską miłością oraz chorymi, praktycznie niemożliwymi do zrealizowania ambicjami.