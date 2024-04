Los chyba bardzo sobie z nimi pogrywa, gdyż okazuje się, że niedługo później razem lecą samolotem do Australii i to w dodatku na to samo wesele. Zapowiada się na to, że będzie to wydarzenie co najmniej niezręczne. Ben i Beatrice są w sytuacji patowej. Nie chcą psuć sobie tego wyjazdu. Podejmują więc bardzo „dojrzałą” decyzję. Postanawiają udawać, że są w związku. Są przekonani, że taki teatrzyk oszczędzi im zbędnych pytań, plotek i różnych domysłów. Czy ta seria zbiegów okoliczności będzie ostatecznie prowadzić do narodzin prawdziwej miłości? Musicie przekonać się sami, oglądając film „Tylko nie ty” online.