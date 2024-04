Seria uwielbianych horrorów trafiła do VOD. "Piła" wpadła do serwisu Netflix

W 2004 r. miała miejsce światowa premiera filmu "Piła", który zapoczątkował serię krwawych horrorów. Produkcja Jamesa Wana skupia się na seryjnym mordercy zwanym Jigsaw (w tej roli Tobin Bell), który postanawia brutalnie wymierzać sprawiedliwość. Mężczyzna wykorzystuje wyjątkowo drastyczne metody prowadzące do śmierci jego ofiar, które desperacko próbują rozwiązać części przerażającej układanki.



W kolejnych latach wielu reżyserów podejmowało się nakręcenia kontynuacji serii - pałeczkę po Jamesie Wanie przejął Darren Lynn Bousman, który wyreżyserował 3 następne filmy, a za kolejne odpowiedzialni byli David Hackl, Kevin Greutert oraz Michael Spierig i Peter Spierig. Po latach do krwawej serii powrócił Darren Lynn Bousman, który stanął za kamerą przedostatniej części, a także Kevin Greutert, który nakręcił najnowszą "Piłę X". Do tej pory powstało zatem 10 produkcji, które z biegiem czasu tracą nieco na jakości, a mimo to wciąż są uwielbiane przez fanów serii zapoczątkowanej przez Jamesa Wana.