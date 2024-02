Bardziej męskiego filmu w tym roku nie zobaczysz

Reżyser prowadzi swoją opowieść z perspektywy Kevina - jedynego z filmowej czwórki, a w rzeczywistości szóstki, braci, któremu udało się przeżyć narzucony przez ojca reżim. Ze szponów toksycznego rodzica stopniowo głównego bohatera wyrywa jego przyszła żona Pam. Leczy go z toksyczności, pokazując, że życie nie musi ograniczać się do wypełniania woli rodzica, który przy śniadaniu dumnie ogłasza zestawienie swoich ulubionych synów. "Ranking może się zmieniać" - informuje, zmuszając ich do niezdrowej rywalizacji. Trenują więc nie po to, aby zdobywać kolejne pasy, ale żeby wywalczyć sobie rodzicielską miłość.



Bohaterów charakteryzuje deprywacja. Wypierają swoje uczucia, bo Fritz nawet na pogrzebie jednego z nich, nie pozwala pozostałym zapłakać. A Holt McCallany gra go z taką pasją, że jak wydaje polecenie, to nawet widzowie chcą mu salutować. Tutaj nie ma zresztą nietrafionego castingu. Mimo wszysto na ekranie najjaśniej błyszczy Zac Efron w głównej roli. Butę i zadziorność wrestlingowego zawodnika łączy ze swoim chłopięcym urokiem, dzięki czemu w jego Kevinie z łatwością dostrzegamy ból skrywany pod wyćwiczonymi uśmiechami i służalczym przytakiwaniem. To człowiek najczęściej łamany przez ojca, a jednocześnie najstarszy z rodzeństwa, troszczący się o młodszych braci. Ze wszystkich aktorów to niegdysiejszy chłoptaś z "High School Musical" staje więc przed najbardziej wymagającym zadaniem. A wypełnia je, nakładając nam headlocka.



Wyrzeźbione specjalnie na potrzeby roli ciała są w 2024 r. raczej regułą niż wyjątkiem i na nikim nie robią wrażenia. Tutaj jednak stają się atrakcją samą w sobie. Kamera Matyasa Erdely'ego uważnie się im przygląda, fetyszyzując każdy napięty mięsień i wystającą z niego żyłkę. To jest zbroja, przez którą reżyser się przebija, aby trafić w najdelikatniejsze punkty psychiki swoich bohaterów. "Bracia ze stali" są co prawda dusznym, śmierdzącym męskim potem kinem. Stają się jednak też kinem wrażliwym, wyczulonym na człowieka i jego potrzeby.