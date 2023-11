To zdjęcie wywołało mnóstwo emocji. Wszystko przez książkę, którą Bradley Cooper czytał ukochanej

Relacja Bradleya i jego siedemnaście lat młodszej dziewczyny rozpadła się. W późniejszych wpisach w social mediach Suki sugerowała, że to Bradley złamał jej serce. Z kolei media w tamtym czasie donosiły, że byli już zakochani nie mogli dogadać się co do wspólnej przyszłości, ale też kompletnie nie mieli dla siebie czasu.