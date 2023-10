Na tym zdjęciu Kate i Meghan jeszcze się lubią. O co chodzi w ich konflikcie?

Warto dodać, że w medialnych opowieściach pojawiały się sprzeczne informacje o tym, co wydarzyło się przed ślubem Sussexów. Brytyjskie tabloidy twierdziły, że żona księcia Williama płakała przez narzeczoną księcia Harry'ego, z kolei Meghan Markle w słynnym już wywiadzie dla Oprah Winfrey zdradziła, że to ją księżna Kate doprowadziła do łez. Jak to w końcu było? To wiedzą już tylko same zainteresowane. Być może Meghan raz jeszcze opisze ten wątek w swojej autobiografii.