Zdjęcie, które prawie pogrążyło Michaela Jacksona. Za tą fotografią stoi poruszająca historia

Miesiąc po tym wydarzeniu, prawniczka Gloria Allred apelowała do amerykańskich władz, by te zajęły się sprawą Jacksona w Stanach Zjednoczonych. W piśmie, które zostało wysłane do Departamentu Spraw Społecznych argumentowała swoją prośbę, podkreślając, że dziecko mogło przecież tragicznie zginąć, upadając z dużej wysokości, dokładnie z czwartego piętra. Gloria wysłała też pismo do biura stanowego w Santa Barbara, gdzie mieszkał w tamtym czasie Michael. Władzie nie podjęły się rozpoczęcia postępowania. Pokazanie synka w tak dziwny i bezsensowny sposób ciągnęło się jeszcze długo za Michaelem Jacksonem.