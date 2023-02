Wszyscy gadają o Brendanie Fraserze, ale to Sadie Sink w "Wielorybie" rzuciła na kolana cały świat

Ellie jest kimś, kto nie doświadczył rodzicielskiej czułości, nie wie, co oznacza ojcowska troska. Dlatego nie podejrzewa, że w tym obcym dla niej człowieku drzemią tak duże pokłady pozytywnych uczuć w stosunku do niej. Każde ich spotkanie przypomina bitwę, starcie. Dopiero z czasem Ellie przekonuje się, że nie miała racji, ale to nie oznacza, że nie chce jej mieć. Długo sama siebie oszukuje, że Charlie jest kimś złym, nawet jeżeli wszystko wskazuje na to, że nie jest. To jej mechanizm obronny, stosowany, żeby znów nie doświadczyć krzywdy - tłumaczyła aktorka w rozmowie z magazynem "Vogue".