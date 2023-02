"Wieloryb" to jeden z filmów tak błyszczących aktorsko, że w pewnym sensie nietykalnych - żadna z jego wad nie jest w stanie rzucić cienia na ogrom emocji, które na pewno dopadną was w trakcie seansu. Ta przeniesiona wreszcie na ekran sztuka scenograficznie ogranicza się do jednego, ciasnego mieszkanka - znakomicie napisany dialog i reszta kreacji bronią obraz do samego końca, jednak nie bez potknięć. Osobiście jestem jednak daleki od stwierdzenia, że najnowsze dzieło Aronofsky’ego nie zasługuje na występ Frasera. Bo choć w pewnym sensie twórca opowiedział już w przeszłości podobną historię i wyszło mu to wówczas znacznie lepiej (mam tu na myśli, rzecz jasna, wspaniałego "Zapaśnika"), "WIeloryb" działa i wybrzmiewa, jak należy.



Obawiałem się, że opowieści o płaczących widzach odnoszą się w gruncie rzeczy do emocjonalnego szantażu, hochsztaplerskich sztuczek filmowca - wspaniale było odkryć, że za łzy, również moje własne, odpowiada prawdziwe, kompletne aktorstwo. Przez zdecydowaną większość czasu Aronofsky daje radę - to zdolny rzemieślnik, który zadbał o to, by realizacyjnie film prezentował najwyższy poziom. Kiedy zatem się potyka - i to tak, że niewiele brakuje, by nie wywrócił się na twarz?