Afera z MGP Garage. Budda odpowiada na materiał Szalonego Reportera

Budda, który oznaczał w swoich mediach społecznościowych profil MGP, dodał, że przeprasza tych, którzy przez jego oznaczenia trafili na oszustów. Podkreślił, że nigdy żaden widz nie został przez niego oszukany, a wręcz przeciwnie - niejednokrotnie oddawał swoje prywatne pieniądze za cudze sprawy (niepowiązane z MGP).



Influencer odpowiedział także tym, którzy oskarżają go o pranie pieniędzy, zarzucając mu, że to niemożliwe, by robić rzeczy na taką skalę. Podkreślił, że od 3 lat co jakiś czas przeprowadzane są u niego kontrole z urzędów skarbowych i ma na wszystko faktury.