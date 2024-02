Budda nakręcił film dokumentalny, który pojawi się w kinach. Kiedy premiera?

Pod koniec sierpnia minionego roku pojawiły się doniesienia, że influencerzy nakręcą film. Była to informacja o tyle interesująca, że miał on zadebiutować nie w ich naturalnym środowisku, czyli mediach społecznościowych, a na dużych ekranach. Fabuła była trzymana w tajemnicy aż do teraz i przy tej okazji okazało się, że nastąpił szereg zmian w związku z influencerską produkcją - film, w którym mieli wystąpić Natsu, Boxdel oraz Budda, ostatecznie będzie traktował jedynie o życiu Kamila Labuddy. Pierwsi widzowie mieli okazję zobaczyć już fragmenty obrazu "Budda. Dzieciak '98", które wyciekły do sieci, a niebawem produkcja dokumentalna ukaże się w kinach.