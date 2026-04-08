REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Media

Kochasz piłkę nożną? Konkurs CANAL+ może spełnić twoje marzenia

CANAL+ rozpoczął casting do programu "Hit the Mic - Zostań komentatorem". Ma on na celu wyłonienie nowego członka redakcji sportowej serwisu, który spełni swoje marzenia o komentowaniu najważniejszych rozgrywek piłkarskich.

Anna Bortniak
REKLAMA

Z zapartym tchem oglądasz piłkarskie rozgrywki w ramach PKO Bank Polski Ekstraklasy, UEFA Champions League, angielskiej Premier League czy hiszpańskiej LaLigi EA SPORTS? Komentujesz w zaciszu domowym wydarzenia na boisku i jesteś o krok przed komentatorami w studio? Śledzisz zmiany w tabelach, a drużyny i ich zawodnicy nie są dla ciebie tajemnicą? Jeśli na te pytania odpowiedziałeś lub odpowiedziałaś twierdząco, CANAL+ wystartował z programem, który może spełnić twoje marzenia.

REKLAMA

Hit the Mic - Zostań komentatorem. Ruszyły castingi do programu CANAL+

CANAL+ ogłosił nabór do programu "Hit the Mic - Zostań komentatorem", który rozpoczął się 2 kwietnia. Jego celem jest wyłonienie zwycięzcy, który dołączy do redakcji sportowej CANAL+, gdzie będzie komentował najważniejsze rozgrywki w ramach PKO BP Ekstraklasy, UEFA Champions League, Premier League czy LaLigi EA SPORTS wraz z Piotrem Glamowskim, Bartoszem Glenią, Michałem Mitrutem, Krzysztofem Marciniakiem, Adamem Marchlińskim, Marcinem Rosłoniem czy Rafałem Dębińskim.

Według zapowiedzi, format ma być połączeniem talent show z elementami serialu dokumentalnego, a całość zadebiutuje na antenie CANAL+ i w serwisie streamingowym CANAL+ online jeszcze w tym roku.

Szukamy głosu, który potrafi opowiadać sportowe emocje jasno, dynamicznie i odpowiedzialnie – a jednocześnie zachowuje spokój wtedy, gdy na boisku dzieje się wszystko naraz. Ten program ma być realną próbą mikrofonu i charakteru. Szukamy nietuzinkowych osobowości, łączących wiedzę i charyzmę. Wiek czy płeć nie mają znaczenia. Przede wszystkim liczy się to, kto będzie najlepszy. Zwycięzca dołączy do zespołu redakcji sportowej CANAL+. Czekamy na najlepszych, czyli być może na Ciebie!

- mówi Michał Kołodziejczyk, dyrektor redakcji sportowej CANAL+ i jeden z jurorów w programie.

Uczestnicy "Hit the Mic" będą musieli zmierzyć się z zadaniami, które przetestują ich głos i dykcję, konstrukcję narracji, refleks, wiedzę sportową, odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Zadania będą realizowane nie tylko w studiu, ale również przy murawie boiska. 

REKLAMA

Zgłoszenia do programu można już nadsyłać. Szczegóły na ten temat oraz formularz zgłoszeniowy można odnaleźć na stronie www.zostankomentatorem.pl.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
08.04.2026 13:42
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA