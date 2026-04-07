Aż 9 premier na Netfliksie. Nowe filmy i seriale w ofercie
Netflix kontynuuje kwietniową ofensywę. Dziś do serwisu wpadło w sumie dziewięć produkcji. Sprawdźmy zatem listę premier.
Od początku kwietnia Netfliks wzbogaca swoją ofertę o kolejne obfite paczki nowości W sumie serwis dodał już kilkadziesiąt filmów i seriali - a dziś, w poświąteczny wtorek 7 kwietnia, dorzucił kolejne tytuły, z których część z pewnością podbije listę TOP 10 tych najpopularniejszych. Jasne, tym razem są to przede wszystkim filmy na licencji, ale statystyki jasno pokazują, że widzowie chętnie sięgają również właśnie po starsze, cenione produkcje - zwłaszcza, jeśli od pewnego czasu nie gościły one w legalnym streamingu w modelu subskrypcyjnym.
Sprawdźmy, co ciekawego przyszykowała dla nas platforma tym razem.
Netflix: nowości
Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów
Animowana opowieść osadzona w świecie Śródziemia, skupiająca się na losach legendarnego króla Rohanu, Helma Żelaznorękiego, oraz - a raczej przede wszystkim - jego córki, Hery. Gdy królestwo zostaje zaatakowane, to właśnie ona będzie musiała stanąć do walki, by obronić swoją ziemię i ludzi przed nadciągającym zagrożeniem. Film rozwija historię jednego z najbardziej ikonicznych miejsc w uniwersum - Helmowego Jaru. To opowieść bazująca na legendarium Tolkiena, ale i dopowiadająca co nieco od siebie, na szczęście z poszanowaniem dla źródła.
Beetlejuice Beetlejuice
Powrót do ekscentrycznej wizji Tima Burtona: po rodzinnej tragedii Deetzowie wracają do Winter River. Buntownicza córka Lydii, Astrid, otwiera portal do zaświatów - a kiedy do gry wraca Beetlejuice, wydarzenia szybko wymykają się spod kontroli. Nowe pokolenie bohaterów musi zmierzyć się z konsekwencjami jego działań i odkryć dawne tajemnice. Klasyczny Burton: czarny humor i groteska w na wpół nostalgicznej, na wpół odświeżającej kontynuacji kultowej historii.
Sportowe opowieści: Szach-mat
Powszechnie uważany za najlepszego szachistę wszech czasów Magnus Carlsen przyjmuje wyzwanie rzucone przez Hansa Niemanna - wschodzącą gwiazdę, która wybiła się na szachach online i ich niezwykłej popularności. Czego by nie mówić, i tak najbardziej wymowny okazuje się oficjalny netfliksowy opis tej - przyznajcie - intrygującej z założenia produkcji: „Jak starcie dwóch arcymistrzów szachowych przerodziło się w dziwny skandal wokół kulek analnych? Oto dokument o prawdziwej historii, którą trudno byłoby wymyślić”.
Netflix - premiery z 7 kwietnia - pełna lista
- Sheng Wang: Purple 7/4/2026
- Sportowe opowieści: Szach-mat 7/4/2026
- Transformers: Początek 7/4/2026
- Beetlejuice Beetlejuice 7/4/2026
- Lord of the Rings: The War of the Rohirrim 7/4/2026
- Juror #2 7/4/2026
- Joker: Folie à Deux 7/4/2026
- Super/Man: The Christopher Reeve Story 7/4/2026
- Apollo 13 7/4/2026
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Tak stylowego fantasy Netflix jeszcze nie miał. Wbija użytkowników w sufit
- Bilety na Diunę 3 już się wyprzedają. Tak, na seans w grudniu
- Anna Seniuk stoi na czele Podlasia. To najmocniejsza strona filmu
- Oki wrócił, a to dopiero przedsmak. Co tu się wydarzyło?
- W jaki sposób zginął Floyd z Chętnych na seks? Nadciąga wielki finał