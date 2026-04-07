Aż 9 premier na Netfliksie. Nowe filmy i seriale w ofercie

Netflix kontynuuje kwietniową ofensywę. Dziś do serwisu wpadło w sumie dziewięć produkcji. Sprawdźmy zatem listę premier. 

Michał Jarecki
Od początku kwietnia Netfliks wzbogaca swoją ofertę o kolejne obfite paczki nowości W sumie serwis dodał już kilkadziesiąt filmów i seriali - a dziś, w poświąteczny wtorek 7 kwietnia, dorzucił kolejne tytuły, z których część z pewnością podbije listę TOP 10 tych najpopularniejszych. Jasne, tym razem są to przede wszystkim filmy na licencji, ale statystyki jasno pokazują, że widzowie chętnie sięgają również właśnie po starsze, cenione produkcje - zwłaszcza, jeśli od pewnego czasu nie gościły one w legalnym streamingu w modelu subskrypcyjnym.

Sprawdźmy, co ciekawego przyszykowała dla nas platforma tym razem.

Netflix: nowości

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów

Animowana opowieść osadzona w świecie Śródziemia, skupiająca się na losach legendarnego króla Rohanu, Helma Żelaznorękiego, oraz - a raczej przede wszystkim - jego córki, Hery. Gdy królestwo zostaje zaatakowane, to właśnie ona będzie musiała stanąć do walki, by obronić swoją ziemię i ludzi przed nadciągającym zagrożeniem. Film rozwija historię jednego z najbardziej ikonicznych miejsc w uniwersum - Helmowego Jaru. To opowieść bazująca na legendarium Tolkiena, ale i dopowiadająca co nieco od siebie, na szczęście z poszanowaniem dla źródła.

Beetlejuice Beetlejuice

Powrót do ekscentrycznej wizji Tima Burtona: po rodzinnej tragedii Deetzowie wracają do Winter River. Buntownicza córka Lydii, Astrid, otwiera portal do zaświatów - a kiedy do gry wraca Beetlejuice, wydarzenia szybko wymykają się spod kontroli. Nowe pokolenie bohaterów musi zmierzyć się z konsekwencjami jego działań i odkryć dawne tajemnice. Klasyczny Burton: czarny humor i groteska w na wpół nostalgicznej, na wpół odświeżającej kontynuacji kultowej historii.

Sportowe opowieści: Szach-mat

Powszechnie uważany za najlepszego szachistę wszech czasów Magnus Carlsen przyjmuje wyzwanie rzucone przez Hansa Niemanna - wschodzącą gwiazdę, która wybiła się na szachach online i ich niezwykłej popularności. Czego by nie mówić, i tak najbardziej wymowny okazuje się oficjalny netfliksowy opis tej - przyznajcie - intrygującej z założenia produkcji: „Jak starcie dwóch arcymistrzów szachowych przerodziło się w dziwny skandal wokół kulek analnych? Oto dokument o prawdziwej historii, którą trudno byłoby wymyślić”. 

Netflix - premiery z 7 kwietnia - pełna lista

  • Sheng Wang: Purple 7/4/2026
  • Sportowe opowieści: Szach-mat 7/4/2026
  • Transformers: Początek 7/4/2026
  • Beetlejuice Beetlejuice 7/4/2026
  • Lord of the Rings: The War of the Rohirrim 7/4/2026
  • Juror #2 7/4/2026
  • Joker: Folie à Deux 7/4/2026
  • Super/Man: The Christopher Reeve Story 7/4/2026
  • Apollo 13 7/4/2026
Czytaj więcej w Spider's Web:

07.04.2026 13:03
Najnowsze
12:24
Tak stylowego fantasy Netflix jeszcze nie miał. Wbija użytkowników w sufit
Aktualizacja: 2026-04-07T12:24:31+02:00
11:28
Bilety na Diunę 3 już się wyprzedają. Tak, na seans w grudniu
Aktualizacja: 2026-04-07T11:28:21+02:00
11:12
Anna Seniuk stoi na czele Podlasia. To najmocniejsza strona filmu
Aktualizacja: 2026-04-07T11:12:19+02:00
10:49
Oki wrócił, a to dopiero przedsmak. Co tu się wydarzyło?
Aktualizacja: 2026-04-07T10:49:59+02:00
10:24
W jaki sposób zginął Floyd z Chętnych na seks? Nadciąga wielki finał
Aktualizacja: 2026-04-07T10:24:32+02:00
9:08
Astronauci z Artemis II obejrzeli hit science fiction. I wydali werdykt
Aktualizacja: 2026-04-07T09:08:49+02:00
8:49
Prime Video, jaki masz problem z sci-fi? Ludzie wściekli, że skasowałeś to arcydzieło
Aktualizacja: 2026-04-07T08:49:26+02:00
18:15
HBO Max odkryło tajemnice Harry’ego Pottera. Nowy film pokazał, jak to się robi
Aktualizacja: 2026-04-06T18:15:00+02:00
15:45
Najnowszy Władca Pierścieni już jutro trafi na Netfliksa. Genialny moment
Aktualizacja: 2026-04-06T15:45:00+02:00
14:25
Zwiastun serialowego Harry’ego Pottera trochę nas wykiwał. Serial będzie inny
Aktualizacja: 2026-04-06T14:25:00+02:00
13:19
Kiedy kolejne odcinki serialu Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia?
Aktualizacja: 2026-04-06T13:19:20+02:00
13:15
TOP 8 ról Olivii Colman. Najlepsze kreacje wybitnej aktorki
Aktualizacja: 2026-04-06T13:15:00+02:00
12:05
Wrestling droższy niż Stranger Things. Dlaczego Netflix tak go pokochał?
Aktualizacja: 2026-04-06T12:05:00+02:00
11:16
Najbardziej widowiskowa adaptacja klasyki już dzisiaj w TV. Szykuje się długi seans
Aktualizacja: 2026-04-06T11:16:00+02:00
10:34
Prime Video pokazał nowy thriller akcji. Zachwyci was pod jednym warunkiem
Aktualizacja: 2026-04-06T10:34:00+02:00
10:06
Dzieło przez wielkie D. Ten film zmiażdży cię emocjonalnie
Aktualizacja: 2026-04-06T10:06:00+02:00
9:26
Czy nowe Star Wars są dla dzieci? Pytamy o to Maula i jego uczennicę
Aktualizacja: 2026-04-06T09:26:00+02:00
9:01
Mistrz cienia jak X-Meni. Recenzja nowych Gwiezdnych wojen
Aktualizacja: 2026-04-06T09:01:00+02:00
8:02
Projekt Hail Mary obiera kierunek na VOD. Kiedy arcydzieło sci-fi obejrzymy online?
Aktualizacja: 2026-04-06T08:02:00+02:00
7:33
Ile kosztuje ADN? Sprawdzamy ceny serwisu anime w Polsce
Aktualizacja: 2026-04-06T07:33:00+02:00
