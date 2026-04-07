Aż 9 premier na Netfliksie. Nowe filmy i seriale w ofercie

Od początku kwietnia Netfliks wzbogaca swoją ofertę o kolejne obfite paczki nowości W sumie serwis dodał już kilkadziesiąt filmów i seriali - a dziś, w poświąteczny wtorek 7 kwietnia, dorzucił kolejne tytuły, z których część z pewnością podbije listę TOP 10 tych najpopularniejszych. Jasne, tym razem są to przede wszystkim filmy na licencji, ale statystyki jasno pokazują, że widzowie chętnie sięgają również właśnie po starsze, cenione produkcje - zwłaszcza, jeśli od pewnego czasu nie gościły one w legalnym streamingu w modelu subskrypcyjnym.



Sprawdźmy, co ciekawego przyszykowała dla nas platforma tym razem.

Netflix: nowości

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów

Animowana opowieść osadzona w świecie Śródziemia, skupiająca się na losach legendarnego króla Rohanu, Helma Żelaznorękiego, oraz - a raczej przede wszystkim - jego córki, Hery. Gdy królestwo zostaje zaatakowane, to właśnie ona będzie musiała stanąć do walki, by obronić swoją ziemię i ludzi przed nadciągającym zagrożeniem. Film rozwija historię jednego z najbardziej ikonicznych miejsc w uniwersum - Helmowego Jaru. To opowieść bazująca na legendarium Tolkiena, ale i dopowiadająca co nieco od siebie, na szczęście z poszanowaniem dla źródła.

Beetlejuice Beetlejuice

Powrót do ekscentrycznej wizji Tima Burtona: po rodzinnej tragedii Deetzowie wracają do Winter River. Buntownicza córka Lydii, Astrid, otwiera portal do zaświatów - a kiedy do gry wraca Beetlejuice, wydarzenia szybko wymykają się spod kontroli. Nowe pokolenie bohaterów musi zmierzyć się z konsekwencjami jego działań i odkryć dawne tajemnice. Klasyczny Burton: czarny humor i groteska w na wpół nostalgicznej, na wpół odświeżającej kontynuacji kultowej historii.

Sportowe opowieści: Szach-mat

Powszechnie uważany za najlepszego szachistę wszech czasów Magnus Carlsen przyjmuje wyzwanie rzucone przez Hansa Niemanna - wschodzącą gwiazdę, która wybiła się na szachach online i ich niezwykłej popularności. Czego by nie mówić, i tak najbardziej wymowny okazuje się oficjalny netfliksowy opis tej - przyznajcie - intrygującej z założenia produkcji: „Jak starcie dwóch arcymistrzów szachowych przerodziło się w dziwny skandal wokół kulek analnych? Oto dokument o prawdziwej historii, którą trudno byłoby wymyślić”.

Netflix - premiery z 7 kwietnia - pełna lista

Sheng Wang: Purple 7/4/2026

Sportowe opowieści: Szach-mat 7/4/2026

Transformers: Początek 7/4/2026

Beetlejuice Beetlejuice 7/4/2026

Lord of the Rings: The War of the Rohirrim 7/4/2026

Juror #2 7/4/2026

Joker: Folie à Deux 7/4/2026

Super/Man: The Christopher Reeve Story 7/4/2026

Apollo 13 7/4/2026

Michał Jarecki 07.04.2026 13:03

