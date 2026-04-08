X-Meni mają reanimować Marvela. Ten pomysł może się udać

Choć mutanci z Marvela nieraz występowali w filmach, nieraz można było odnieść wrażenie, że całościowo są w jakimś sensie na uboczu głównej narracji. Teraz ma się to zmienić, a film poświęcony X-Menom, nad którym trwają prace, ma być kluczowym przykładem nowej drogi.

Adam Kudyba
Od kilku miesięcy wiadomo, że wielki powrót X-Menów na kinowy ekran nastąpi w ramach "Avengers: Doomsday". Wtedy to zobaczymy dobrze znane twarze - w obsadzie superwidowiska znaleźli się bowiem Patrick Stewart (Profesor Xavier), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique) oraz James Marsden (Cyclops). Film braci Russo, mający premierę w grudniu tego roku, będzie swego rodzaju powrotem do przeszłości i spotkaniem z wieloma bohaterami, których znamy od dawna. Jawi się w związku z tym pytanie: co z mutantami po "Doomsday" i będących kontynuacją tego filmu "Secret Wars"?

Reboot ów zapowiada się świetnie. Twórca filmu ma plan

Osobiście ucieszyła mnie wieść, że do pracy nad filmowym rebootem X-Menów zatrudniono Jake'a Schreiera. W historii MCU było wielu znakomitych reżyserów, ale także wyrobników bez wyrazistej wizji. On pokazał, że zalicza się do tej pierwszej grupy, a udowodnił to w "Thunderbolts*", gdzie w tylko sobie znany sposób znakomicie połączył wciągającą akcję z bardzo silnym ładunkiem emocjonalnym i świetnie zarysowanymi relacjami między bohaterami historii zawartej w filmie.

O samych szczegółach nowego filmu o X-Menach na tym etapie zasadniczo niewiele wiadomo, poza tym, że zobaczymy najpewniej nowych odtwórców ról członków grupy mutantów. Żadne nazwisko nie zostało potwierdzone - zapewne dopóki nie zobaczymy na ekranie Sadie Sink, nie uzyskamy jednoznacznej informacji, że wciela się w słynną mutantkę, Jean Grey. Margaret Qualley jest od dawna przymierzana do roli Rogue, a Jack Champion - Cyklopa. Wszystko to jednak wciąż teorie, które siłą rzeczy potwierdzają jedno - bohaterowie zostaną zrecastowani, odmłodzeni i mają szansę stać się nową podstawą MCU na lata.

Jake Schreier w rozmowie z Colliderem zasygnalizował, że trwają prace nad tym, by płynnie włączyć "nowych" X-Menów do Marvela, a jednocześnie uniknąć pułpaki powtarzalności, znaleźć kierunek, który wyróżni odświeżoną ekipę:

[...] Przede wszystkim musimy zrobić jeden świetny film, ale zawsze, rozmawiając o nim, zastanawiamy się, w jakim kierunku może on pójść? Co było poruszane w komiksach, co nie zostało dokładnie zbadane, jak można to wykorzystać? I jakie są ścieżki, którymi moglibyśmy pójść, a które wydają się mniej utartymi szlakami? Te pomysły zawsze się pojawiają, gdy prowadzimy dyskusję.

Reżyser poniekąd zapowiedział także kierunek, w którym możliwe, że podąży jego film o X-Menach. Stwierdził bowiem, że oprócz wielkich idei czy widowiskowości, jego zdaniem siła opowiadania o tej grupie tkwi w pokazywaniu osobistych, chaotycznych relacji między członkami grupy. Nic dziwnego zatem, że zaangażował do tego projektu skład scenopisarski w postaci Lee Sung Jina oraz Joanny Calo. Pierwszy z nich to showrunner hitowej "Awantury" (Schreier wyreżyserował 6 na 10 odcinków 1. sezonu, jest też producentem wykonawczym), zaś Calo to showrunnerka "The Bear", a także współtwórczyni scenariusza do "Thunderbolts*".

Nie ulega wątpliwości, że jeśli chodzi o wyzwanie interesującego pokazania relacji między bohaterami, Schreier dobrał sobie właściwych ludzi. Oto, jak reżyser widzi historię i przyszłość X-Menów:

Kiedy się cofniesz i przeczytasz wszystkie komiksy o X-Menach, zobaczysz jak bardzo ideologia stanowiła ogromną część narracji, ale także relacje międzyludzkie i ma to w sobie coś z opery mydlanej. Kiedy wrócisz i przeczytasz te oryginalne komiksy, myślę, że jeśli mamy scenarzystów, którzy rozumieją obie te rzeczy, potrafią wyprowadzić tę ideologię z bardziej osobistego ryzyka, jeśli uda nam się to wszystko dobrze uchwycić, to w pewnym sensie będzie najbardziej wierne temu, czym X-Men mogą być.

Data potencjalnej premiery filmu o X-Menach pozostaje tajemnicą.

08.04.2026 09:32
Najnowsze
8:59
Uczestnicy Mam talent twierdzą, że zostali ośmieszeni. Zmienili im występ?
Aktualizacja: 2026-04-08T08:59:21+02:00
20:45
Dłużej już było. Nadchodzi najkrótsza część genialnej trylogii science fiction
Aktualizacja: 2026-04-07T20:45:00+02:00
20:32
Kim jest Andziaks? Popularna influencerka na kanapie Wojewódzkiego
Aktualizacja: 2026-04-07T20:32:42+02:00
13:03
Aż 9 premier na Netfliksie. Nowe filmy i seriale w ofercie
Aktualizacja: 2026-04-07T13:03:35+02:00
12:24
Tak stylowego fantasy Netflix jeszcze nie miał. Wbija użytkowników w sufit
Aktualizacja: 2026-04-07T12:24:31+02:00
11:28
Bilety na Diunę 3 już się wyprzedają. Tak, na seans w grudniu
Aktualizacja: 2026-04-07T11:28:21+02:00
11:12
Anna Seniuk stoi na czele Podlasia. To najmocniejsza strona filmu
Aktualizacja: 2026-04-07T11:12:19+02:00
10:49
Oki wrócił, a to dopiero przedsmak. Co tu się wydarzyło?
Aktualizacja: 2026-04-07T10:49:59+02:00
10:24
W jaki sposób zginął Floyd z Chętnych na seks? Nadciąga wielki finał
Aktualizacja: 2026-04-07T10:24:32+02:00
9:08
Astronauci z Artemis II obejrzeli hit science fiction. I wydali werdykt
Aktualizacja: 2026-04-07T09:08:49+02:00
8:49
Prime Video, jaki masz problem z sci-fi? Ludzie wściekli, że skasowałeś to arcydzieło
Aktualizacja: 2026-04-07T08:49:26+02:00
18:15
HBO Max odkryło tajemnice Harry’ego Pottera. Nowy film pokazał, jak to się robi
Aktualizacja: 2026-04-06T18:15:00+02:00
15:45
Najnowszy Władca Pierścieni już jutro trafi na Netfliksa. Genialny moment
Aktualizacja: 2026-04-06T15:45:00+02:00
14:25
Zwiastun serialowego Harry’ego Pottera trochę nas wykiwał. Serial będzie inny
Aktualizacja: 2026-04-06T14:25:00+02:00
13:19
Kiedy kolejne odcinki serialu Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia?
Aktualizacja: 2026-04-06T13:19:20+02:00
13:15
TOP 8 ról Olivii Colman. Najlepsze kreacje wybitnej aktorki
Aktualizacja: 2026-04-06T13:15:00+02:00
12:05
Wrestling droższy niż Stranger Things. Dlaczego Netflix tak go pokochał?
Aktualizacja: 2026-04-06T12:05:00+02:00
11:16
Najbardziej widowiskowa adaptacja klasyki już dzisiaj w TV. Szykuje się długi seans
Aktualizacja: 2026-04-06T11:16:00+02:00
10:34
Prime Video pokazał nowy thriller akcji. Zachwyci was pod jednym warunkiem
Aktualizacja: 2026-04-06T10:34:00+02:00
10:06
Dzieło przez wielkie D. Ten film zmiażdży cię emocjonalnie
Aktualizacja: 2026-04-06T10:06:00+02:00
