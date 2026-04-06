Najnowszy Władca Pierścieni już jutro trafi na Netfliksa. Genialny moment

„Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów” to animacja z 2024 roku, która zabiera widzów do czasów na około 180 lat przed akcją „Drużyny Pierścienia”. Fabuła filmu opowiada o córce króla Rohanu Helma Żelaznorękiego. Hera staje w centrum politycznych zawirowań i będzie musiała odkryć w sobie bohaterkę. Wszystko przez nieudany mariaż.

Helm jest bowiem naciskany przez rohańskich możnych, aby wydał swoją córkę za Wulfa. Problem polega na tym, że kobieta została już zaręczona z gondorskim szlachcicem. Gdy Ojciec odmawia dochodzi do pojedynku, a następnie próby zajęcia królestwa i zdobycia korony przez pragnącego zemsty Wulfa.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów zmierza na Netfliksa.

„Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów” zmierza na Netfliksa. Produkcja (według oficjalnej rozpiski) ma pojawić się w serwisie już jutro, czyli 7 kwietnia 2027 roku. Obok tego aktualnie w serwisie dostępne są 3 aktorskie filmy Petera Jacksona, czyli:

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

Władca Pierścieni: Dwie Wieże

Władca Pierścieni: Powrót Króla

Animacja „Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów” nie została zbyt dobrze przyjęta przez krytyków. Nie można jej jednak odmówić pewnego uroku. Zwłaszcza że bardzo elegancko próbuje zamalować ciemniejsze plamy w historii Śródziemia, a jednocześnie robi to z poszanowaniem zarówno filmów Petera Jacksona, jak i twórczości J.R.R. Tolkiena.

Konrad Chwast 06.04.2026 15:45

