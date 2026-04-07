Anna Seniuk stoi na czele Podlasia. To najmocniejsza strona filmu

"Podlasie" jest swoistą kontynuacją "Nic na siłę", koncentrującą się na postaci Haliny Madej (Seniuk), która właśnie ma brać ślub z Janem (Artur Barciś). Do tego jednak nie dochodzi, bowiem okazuje się, że kobieta popadła w głębokie tarapaty finansowe, co trzymała w głębokiej tajemnicy przed najbliższymi. Gdy prawda wychodzi na jaw, mieszkańcy wsi Bodźki wpadają na pokręcony plan, by pomóc Halinie zdobyć pieniądze.

Podlasie zbiera baty, ale obsada nie. Anna Seniuk na jej czele

Znaczna większość krytycznych głosów skierowanych w stronę "Podlasia" koncentruje się przede wszystkim na fabule, poczuciu humoru filmu, oraz zbyt przekombinowanej i w pewien sposób przestarzałej "intrydze", zarzutów nie brakuje też wobec używanej w dialogach gwary. Rzadziej kwestionuje się jednak pracę aktorów, których w filmie Łukasza Kośmickiego mamy naprawdę sporo - Cezary Żak, Joanna Trzepiecińska, Anna Szymańczyk, Mateusz Janicki, Anna Szymańczyk, Artur Barciś, czy właśnie Anna Seniuk.

Anna Seniuk to zdecydowanie jedna z najważniejszych postaci nie tylko polskiego kina, ale (może przede wszystkim?) teatru. Aktorka ma na koncie działalność w ramach zespołów artystycznych najważniejszych polskich teatrów: Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, mieszczące się w stolicy Ateneum, Teatr Powszechny, Teatr Polski i Teatr Narodowy (w którym gra do dziś) - kariera Anny Seniuk jest niezwykle bogata i spora w tym zasługa właśnie sztuki na deskach sceny, którą uprawia od 1964 roku. Oprócz wyjątkowej praktyki jest też teoretyczką - w 1998 uzyskała tytuł profesorki sztuk teatralnych, a obecnie jest zatrudniona w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie na Wydziale Aktorskim.

Dla większości Polaków jest jednak przede wszystkim aktorką, uwielbianą i podziwianą na wielkim i małym ekranie odtwórczynią kultowych ról. Pokolenie wychowane na "Czterdziestolatku" widzi w niej Magdę Karwowską - ta kreacja jest powszechnie uważana za jedną z najlepszych w jej dorobku. Seniuk ma na koncie wiele kultowych tytułów: "Konopielka" (gdzie wcieliła się w Handzię), "Bilet powrotny" (Antonina), "Panny z Wilka" autorstwa Andrzeja Wajdy (Julcia) - a to i tak zaledwie skrawek jej filmografii. Osobiście mam wobec niej dobre wspomnienia z "Ćmy", gdzie znakomicie zagrała Magdę, kochankę głównego bohatera, w którego wcielał się Roman Wilhelmi. Występowała też pod czujnym okiem legendarnego Wojciecha Jerzego Hasa w "Lalce", czy u "Jerzego Hoffmana w "Potopie". Ma na koncie także role dubbingowe: współczesna publiczność może ją znać chociażby z "Gnomea i Julii" (jako pani Bluebury) czy "Opowieści z Narnii: Lwa, czarownicy i starej szafy", w której podłożyła głos pod Panią Bóbr.

Przychodzi mi zdecydowanie zgodzić się z pozytywnymi głosami wobec roli Seniuk w "Podlasiu" - o ile mam negatywną opinię na temat samego filmu, o tyle uważam, że aktorka dwoi się i troi, by podnieść jego poziom. Ma rewelacyjną chemię z Arturem Barcisiem, ale przede wszystkim jest świetna jako indywidualna bohaterka. Halina to postać wyjątkowo uparta i bardzo ciężko jest jej pozwolić sobie na pomoc, mimo iż podświadomie wie, jak bardzo jej potrzebuje - nie chce jednak zburzyć swojego wizerunku "silnej babki". Seniuk fantastycznie i bez przerysowań - których w tej opowieści nie brakuje - oddaje tę część osobowości swojej postaci.

W ostatnich latach widać również że aktorka, mimo dość wysokiej metryki, ani myśli rezygnować z udziału w filmach: mogliśmy ją zobaczyć chociażby w "Niebezpiecznych dżentelmenach" czy "Horror Story". Rola w "Podlasiu" to dowód, że Anny Seniuk nigdy dość, niezależnie od wielkości ekranu.

"Podlasie" jest dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

Adam Kudyba 07.04.2026 11:12

