HBO Max odkryło tajemnice Harry’ego Pottera. Nowy film pokazał, jak to się robi

„Harry Potter” w odcinkach obudził wiele emocji. Od tych bardzo nostalgicznych do znacznie mroczniejszych. Faktem jest jednak, że w grudniu 2026 będziemy mieli do czynienia z serialową premierą roku. HBO Max kuje żelazo, póki gorące i co jakiś czas wrzuca kolejne zapowiedzi, zdjęcia i tak dalej.

Zaledwie wczoraj w serwisie pojawił się krótki dokument, który opowiada o kulisach powstania serialu. To niemal trzydziestominutowy zapis przygotowań do produkcji serialu. Rozmowy z twórcami, specami od castingów, fragmenty z aktorami. Choć sam dokument nie pokazał zbyt wiele nowego, to mogliśmy się dzięki niemu dowiedzieć kilku naprawdę interesujących rzeczy.

Harry Potter: Kulisy magii – nowe informacje z planu

Ludzie od castingu przestali liczyć

W serialu gra cała masa dzieciaków – w końcu to opowieść właśnie o nich. W czasie rozmowy dyrektorki castingu, Lucy Bevan i Emily Brockmann przyznały, że przy 40 tys. przestały liczyć zgłoszenia. Mówią, że obejrzały wszystkie, ale było ich tak wiele, że na pewnym etapie straciły rachubę.

Trybunę Quidditch projektowali ojciec i syn

Niesamowita historia. Dyrektor artystyczny serialu Julian Walker, opowiedział, że jego ojciec zaprojektował pierwszą trybunę Quidditcha do filmu „Harry Potter i kamień filozoficzny”. Teraz on, jego syn, po 26 latach projektuje to samo, ale do serialu HBO Max.

HBO korzysta ze sprawdzonych ludzi

John Nolan na planie serialowego Pottera zajmuje się efektami specjalnymi, ale tymi, które dotyczą stworzeń pojawiających się na planie. Opowiedział on, że 25 lat temu pracował przy 3. i 4. filmie z serii. I że był stażystą ludzi, z którymi teraz pracuje. Teraz na planie serialu buduje zwierzęta, które będą towarzyszyć bohaterom na planie. Muszę przyznać, że te zwierzaki wyglądają wspaniale.

Tak wygląda nowy Harry Potter

Zobaczyliśmy zakamarki ulicy Pokątnej

Na nagraniu mogliśmy zobaczyć całkiem sporo nowych ujęć. Były cukierki, rzut oka na Privet Drive, ale też, jak sądzę, mogliśmy obejrzeć obszerne fragmenty ulicy Pokątnej, czyli skrytego dla mugolskich oczu zakamarka Londynu. Zobaczyliśmy nie tylko kawałek zabudowań, ale również fantastyczne stworzenia, witryny sklepowe i to, jak wygląda Bank Gringotta. Przyznam, że po tych kilku ujęciach, trochę mi ulżyło. Nie jest aż tak mrocznie!

Czytaj więcej w Spider's Web:

Konrad Chwast 06.04.2026 18:15

