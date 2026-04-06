REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Zwiastun serialowego Harry’ego Pottera trochę nas wykiwał. Serial będzie inny

Zaraz po publikacji pierwszego zwiastuna serialu „Harry Potter” pojawiły się głosy, że produkcja jest „zbyt ciemna” i „wyprana z kolorów”. To chyba jednak nie do końca prawda, o czym świadczy nowy film dokumentalny HBO Max.

Konrad Chwast
REKLAMA

O pierwszym zwiastunie powiedziano już wszystko. Omówiono sceny, zmiany względem książek i obsadę. Jednym z najważniejszych wątków tych analiz była paleta barw, czyli fakt, że produkcja wyglądała bardzo… ciemno. Nie dało się tego nie zauważyć, zwłaszcza porównując tę zapowiedź ze zwiastunem, który zapowiadał pierwszy film.

REKLAMA

Harry Potter – zwiastun trochę nas oszukał

Ja też, przyznam, miałem wątpliwości, czy tak właśnie powinien wyglądać nowy serial o przygodach Pottera. To przecież zawsze była opowieść pełna magii, fantazji, opowieść dla dzieci. Trochę wątpiłem w to, aby tak mroczną paletę barw miał mieć serial. Z drugiej wiedziałem, że to dziecko HBO, więc mroczny ton, to naturalne środowisko dla stacji.

Wychodzi jednak na to, że zwiastun trochę przekłamał to, jak będzie wyglądał serial. Być może narzucono na niego jakiś specyficzny filtr, być może nie było to nawet zamysł artystyczny, ale błąd, przypadek.

Opublikowany wczoraj film dokumentalny „Harry Potter: Kulisy magii” pokazał bowiem, że serial może wyglądać trochę inaczej.

Dokument zabrał nas nawet nie tyle do Hogwartu, choć sceny ze szkoły magii też się pojawiały, co na ulicę Pokątną, gdzie – jak wiemy z książek – zajrzy młody Potter, aby przygotować się do szkoły. Szybki rzut oka na ulice, witryny sklepów i stwory, które można gdzieniegdzie zobaczyć, wyglądają jasno, kolorowo, wesoło… magicznie. Czyli dokładnie tak, jak powinny wyglądać sceny z serialu dla dzieci.

Szczególnie widać to w momencie, gdy towarzyszymy ekipie, która tworzy fizyczne wersje fantastycznych potworów (i sów). Widzimy tam fragmenty ulicy, które wyglądają dokładnie tak, jak powinny. O ile oczywiście ktoś nie zdecyduje się narzucić na nie jakiegoś filtra. Zakładam, że tak się jednak nie stanie, bo w trakcie dokumentu możemy zobaczyć między innymi fragment lekcji zielarstwa, a także urywek z dworca, który wygląda znacznie lepiej niż w zwiastunie.

Zresztą dość często zdarza się, że te krótkie zapowiedzi wyglądają inaczej niż ostateczna wersja filmu czy serialu. Do premiery zostało przecież grubo ponad pół roku. Trwają więc prace nad ostatecznym wyglądem serialu. Trzymam kciuki, aby było już tylko lepiej.

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
06.04.2026 14:25
Tagi: Harry PotterHBO Max
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA