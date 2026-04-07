Tak stylowego fantasy Netflix jeszcze nie miał. Wbija użytkowników w sufit

Ale Netflix sprezentował swoim użytkownikom serial. Widzowie wprost oszaleli na punkcie tego pełnego akcji fantasy. "Agenta z góry" próżno szukać w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. W Polsce produkcja wciąż czeka więc na odkrycie.

Rafał Christ
"Agent z góry" opowiada historię Han Chieha - duchowego medium związanego paktem do służby u Trzeciego Księcia. Ma u niego odkupić winę za błąd z dzieciństwa. Dlatego rozwiązuje nadprzyrodzone problemy w świecie ludzi. Poznaje przy tym optymistyczną studentkę i detektywa, z którymi stawia czoła tajemniczemu i bezwzględnemu złoczyńcy. Chen Wu Tien-chi zagraża równowadze między światem ludzi i demonów. Czy bohaterom uda się ją utrzymać? Użytkownicy Netfliksa mogą się już o tym przekonywać.

"Agent z góry" zadebiutował na Netfliksie 2 kwietnia. I choć długi weekend sprzyjał odkrywaniu filmów i seriali, po tajwańskie fantasy polscy użytkownicy sięgali niechętnie. Do tej pory próżno go bowiem próżno go szukać w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Wystarczy jednak pobieżne spojrzenie na opinie o produkcji, aby przekonać się, że to błąd.

Agent z góry - opinie o fantasy Netfliksa

W recenzjach "Agenta z góry" nieraz przewija się określenie "stylowy". Stylowa ma w nim być mieszanka lokalnego folkloru i akcji, która trzyma widzów przed ekranem. Użytkownicy Netfliksa w mediach społecznościowych dokładnie to potwierdzają.

Wow, "Agent z góry" jest naprawdę dobry! Nie spodziewałem się niczego szczególnego, kiedy siadałem do seansu, ale bardzo mi się spodobał. Fabuła jest dobrze poprowadzona. Sceny akcji i efekty specjalne też są świetne! Mieszanka realizmu z elementami nadprzyrodzonymi została wykonana dobrze i nie wypada sztucznie. Warto obejrzeć

"Agent z góry" na Netfliksie jest taki dobry

- czytamy na X (dawny Twitter).

Po takich opiniach widać, że sytuacja powinna się jak najszybciej zmienić. "Agent z góry" po prostu zasługuje na odkrycie przez polskich fanów fantasy. Co prawda ledwo wpadł na Netfliksa, ale nie ma co zwlekać. Wygląda bowiem na to, że warto po niego sięgnąć w pierwszej wolnej chwili.

Więcej o fantasy poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
07.04.2026 12:24
Najnowsze
11:28
Bilety na Diunę 3 już się wyprzedają. Tak, na seans w grudniu
Aktualizacja: 2026-04-07T11:28:21+02:00
11:12
Anna Seniuk stoi na czele Podlasia. To najmocniejsza strona filmu
Aktualizacja: 2026-04-07T11:12:19+02:00
10:49
Oki wrócił, a to dopiero przedsmak. Co tu się wydarzyło?
Aktualizacja: 2026-04-07T10:49:59+02:00
10:24
W jaki sposób zginął Floyd z Chętnych na seks? Nadciąga wielki finał
Aktualizacja: 2026-04-07T10:24:32+02:00
9:08
Astronauci z Artemis II obejrzeli hit science fiction. I wydali werdykt
Aktualizacja: 2026-04-07T09:08:49+02:00
8:49
Prime Video, jaki masz problem z sci-fi? Ludzie wściekli, że skasowałeś to arcydzieło
Aktualizacja: 2026-04-07T08:49:26+02:00
18:15
HBO Max odkryło tajemnice Harry’ego Pottera. Nowy film pokazał, jak to się robi
Aktualizacja: 2026-04-06T18:15:00+02:00
15:45
Najnowszy Władca Pierścieni już jutro trafi na Netfliksa. Genialny moment
Aktualizacja: 2026-04-06T15:45:00+02:00
14:25
Zwiastun serialowego Harry’ego Pottera trochę nas wykiwał. Serial będzie inny
Aktualizacja: 2026-04-06T14:25:00+02:00
13:19
Kiedy kolejne odcinki serialu Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia?
Aktualizacja: 2026-04-06T13:19:20+02:00
13:15
TOP 8 ról Olivii Colman. Najlepsze kreacje wybitnej aktorki
Aktualizacja: 2026-04-06T13:15:00+02:00
12:05
Wrestling droższy niż Stranger Things. Dlaczego Netflix tak go pokochał?
Aktualizacja: 2026-04-06T12:05:00+02:00
11:16
Najbardziej widowiskowa adaptacja klasyki już dzisiaj w TV. Szykuje się długi seans
Aktualizacja: 2026-04-06T11:16:00+02:00
10:34
Prime Video pokazał nowy thriller akcji. Zachwyci was pod jednym warunkiem
Aktualizacja: 2026-04-06T10:34:00+02:00
10:06
Dzieło przez wielkie D. Ten film zmiażdży cię emocjonalnie
Aktualizacja: 2026-04-06T10:06:00+02:00
9:26
Czy nowe Star Wars są dla dzieci? Pytamy o to Maula i jego uczennicę
Aktualizacja: 2026-04-06T09:26:00+02:00
9:01
Mistrz cienia jak X-Meni. Recenzja nowych Gwiezdnych wojen
Aktualizacja: 2026-04-06T09:01:00+02:00
8:02
Projekt Hail Mary obiera kierunek na VOD. Kiedy arcydzieło sci-fi obejrzymy online?
Aktualizacja: 2026-04-06T08:02:00+02:00
7:33
Ile kosztuje ADN? Sprawdzamy ceny serwisu anime w Polsce
Aktualizacja: 2026-04-06T07:33:00+02:00
16:33
Dwie petardy w SkyShowtime. Serwis rozpieszcza subskrybentów
Aktualizacja: 2026-04-05T16:33:33+02:00
