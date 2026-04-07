Tak stylowego fantasy Netflix jeszcze nie miał. Wbija użytkowników w sufit
Ale Netflix sprezentował swoim użytkownikom serial. Widzowie wprost oszaleli na punkcie tego pełnego akcji fantasy. "Agenta z góry" próżno szukać w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. W Polsce produkcja wciąż czeka więc na odkrycie.
"Agent z góry" opowiada historię Han Chieha - duchowego medium związanego paktem do służby u Trzeciego Księcia. Ma u niego odkupić winę za błąd z dzieciństwa. Dlatego rozwiązuje nadprzyrodzone problemy w świecie ludzi. Poznaje przy tym optymistyczną studentkę i detektywa, z którymi stawia czoła tajemniczemu i bezwzględnemu złoczyńcy. Chen Wu Tien-chi zagraża równowadze między światem ludzi i demonów. Czy bohaterom uda się ją utrzymać? Użytkownicy Netfliksa mogą się już o tym przekonywać.
"Agent z góry" zadebiutował na Netfliksie 2 kwietnia. I choć długi weekend sprzyjał odkrywaniu filmów i seriali, po tajwańskie fantasy polscy użytkownicy sięgali niechętnie. Do tej pory próżno go bowiem próżno go szukać w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Wystarczy jednak pobieżne spojrzenie na opinie o produkcji, aby przekonać się, że to błąd.
Agent z góry - opinie o fantasy Netfliksa
W recenzjach "Agenta z góry" nieraz przewija się określenie "stylowy". Stylowa ma w nim być mieszanka lokalnego folkloru i akcji, która trzyma widzów przed ekranem. Użytkownicy Netfliksa w mediach społecznościowych dokładnie to potwierdzają.
Wow, "Agent z góry" jest naprawdę dobry! Nie spodziewałem się niczego szczególnego, kiedy siadałem do seansu, ale bardzo mi się spodobał. Fabuła jest dobrze poprowadzona. Sceny akcji i efekty specjalne też są świetne! Mieszanka realizmu z elementami nadprzyrodzonymi została wykonana dobrze i nie wypada sztucznie. Warto obejrzeć
"Agent z góry" na Netfliksie jest taki dobry
- czytamy na X (dawny Twitter).
Po takich opiniach widać, że sytuacja powinna się jak najszybciej zmienić. "Agent z góry" po prostu zasługuje na odkrycie przez polskich fanów fantasy. Co prawda ledwo wpadł na Netfliksa, ale nie ma co zwlekać. Wygląda bowiem na to, że warto po niego sięgnąć w pierwszej wolnej chwili.
