Kiedy kolejne odcinki serialu Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia?

Już od dzisiaj widzowie mogą oglądać najnowszy gwiezdnowojenny serial, czyli „Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia”. Kiedy będziemy mogli obejrzeć kolejne odcinki? Zaskakujący harmonogram.

Konrad Chwast
maul mistrz ciena odcinki
„Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia” to najnowsze spojrzenie na bohatera, który powinien nie żyć. To oczywiście było dawno i nieprawda, bo od czasu słynnej potyczki z Obi-Wanem dowiedzieliśmy się o nim bardzo wiele. Wiemy, jak przeżył, jak umarł i co robił w trakcie swojego życia przed rozkazem 66. Do tej pory nie powiedziano jednak, co działo się z naszym antybohaterem, gdy dopiero rodziło się Imperium.

Fabuła serialu animowanego zabiera nas na planetę Janix, która na razie jeszcze jest wolna od imperialnego buta. Serial skupia się na trzech postaciach. Jedną z nim jest oczywiście sam Maul, drugim Brander Lawson, lokalny stróż prawa. Trzecią z kolei jest twi-lekanka Devon Izara, która przetrwała masowy mord na rycerzach Jedi. Szybko okaże się, że jej i Maula droga są ze sobą znacznie mocniej połączone.

Maul - Mistrz Cienia – kiedy kolejne odcinki?

Disney+ udostępnił na premierę aż 2 odcinki serialu. W sumie ma być ich 10 i będą one ukazywały się co tydzień. Ale uwaga, każdego tygodnia otrzymamy aż 2 epizody serialu. Harmonogram przedstawia się następująco:

  • Odcinek 1: 6.04.2026
  • Odcinek 2: 6.04.2026
  • Odcinek 3: 13.04.2026
  • Odcinek 4: 13.04.2026
  • Odcinek 5: 20.04.2026
  • Odcinek 6: 20.04.2026
  • Odcinek 7: 27.04.2026
  • Odcinek 8: 27.04.2026
  • Odcinek 9: 4.05.2026
  • Odcinek 10: 4.05.2026

Konrad Chwast
06.04.2026 13:19
