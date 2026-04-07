Astronauci z Artemis II obejrzeli hit science fiction. I wydali werdykt

Można powiedzieć, że Ryan Gosling był w kosmosie już dwa razy - wszystko to jednak wydarzyło się w filmach. Obecnie cały świat śledzi misję Artemis II, której uczestnicy naprawdę znajdują się w przestrzeni kosmicznej. Zanim jednak tam się udali, zdążyli obejrzeć "Projekt Hail Mary".

Adam Kudyba
artemis projekt hail mary
Misja Artemis II rozpoczęła się w nocy z 1 na 2 kwietnia czasu polskiego. To trwający ok. 10 dni lot testowy zorganizowany w ramach księżycowego programu NASA. W skład członków tej kosmicznej podróży weszło czworo astronautów: Christina Koch, Victor Glover, Reid Weisman i Jeremy Hansen. Już teraz wiadomo, że załoga pobiła rekord ustanowiony przez Apollo 13, oddalając się od Ziemi na ponad 406 tysięcy kilometrów.

Astronauta z Artemis II chwali Projekt Hail Mary. Zwłaszcza Ryana Goslinga

W odbiorze "Projektu Hail Mary" przeważają pozytywne głosy, ale na jego temat zabierają głos nie tylko zwykli widzowie czy krytycy - także specjaliści. Nie da się chyba być lepiej predestynowanym do skomentowania seansu niż Jeremy Hansen, jeden z czwórki członków misji Artemis II, co ciekawe, jedyny Kanadyjczyk w składzie (i zarazem rodak Ryana Goslinga). Astronauta w rozmowie z Variety zdradził, że cała czwórka mogła obejrzeć "Projekt Hail Mary" w trakcie kwarantanny przed startem.

Hansen stwierdził, że możliwość seansu była czymś ekscytującym, zwłaszcza na niedługo przed ich własną misją:

Mieliśmy wszyscy wielkie szczęście. Mogliśmy obejrzeć "Projekt Hail Mary" podczas kwarantanny. To była prawdziwa gratka, że wysłali nam link, żebyśmy mogli obejrzeć ten film w domu z naszymi rodzinami, przygotowując nas do naszej własnej kosmicznej przygody.

Członek misji Artemis II pochwalił też Ryana Goslinga, wcielającego się w Rylanda Grace'a, głównego bohatera filmu, który budzi się w kosmosie i z czasem uświadamia sobie cel swojego zadania:

Chciałbym powiedzieć Ryanowi, że sztuka naśladuje naukę i na odwrót, jak się wydaje. Zrobił świetną robotę w tym filmie. Wspaniale jest widzieć, jak ludzie naprawdę angażują się w te role. Pomyślałem, że to inspirujący przykład kogoś, kto wychodzi na scenę i po prostu robi to, co zostało zrobione, aby ocalić ludzkość. To naprawdę niezwykły przykład, który wszyscy możemy naśladować. Wszyscy uważaliśmy, że ten film był naprawdę podnoszący na duchu i inspirujący.

Taka recenzja z ust prawdziwych astronautów, którzy naprawdę są w kosmosie, musi być nobilitująca. Co ciekawe, CNN miało również skontaktować się z byłymi astronautami NASA, z pytaniem o ich ulubione filmy, których akcja jest osadzona w kosmosie. W gronie wybranych znalazły się: "Interstellar", "Marsjanin", Apollo 13", "Kosmiczna załoga", "Pierwszy krok w kosmos", "2001: Odyseja kosmiczna" oraz dokumentalny "Apollo 11". Wygląda na to, że "Projekt Hail Mary" ma spore szanse, by w przypadku członków misji Artemis II móc zagościć w takim samym zestawieniu.

Więcej o "Projekcie Hail Mary" poczytasz na Spider's Web:

07.04.2026 09:08
Najnowsze
8:49
Prime Video, jaki masz problem z sci-fi? Ludzie wściekli, że skasowałeś to arcydzieło
Aktualizacja: 2026-04-07T08:49:26+02:00
18:15
HBO Max odkryło tajemnice Harry’ego Pottera. Nowy film pokazał, jak to się robi
Aktualizacja: 2026-04-06T18:15:00+02:00
15:45
Najnowszy Władca Pierścieni już jutro trafi na Netfliksa. Genialny moment
Aktualizacja: 2026-04-06T15:45:00+02:00
14:25
Zwiastun serialowego Harry’ego Pottera trochę nas wykiwał. Serial będzie inny
Aktualizacja: 2026-04-06T14:25:00+02:00
13:19
Kiedy kolejne odcinki serialu Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia?
Aktualizacja: 2026-04-06T13:19:20+02:00
13:15
TOP 8 ról Olivii Colman. Najlepsze kreacje wybitnej aktorki
Aktualizacja: 2026-04-06T13:15:00+02:00
12:05
Wrestling droższy niż Stranger Things. Dlaczego Netflix tak go pokochał?
Aktualizacja: 2026-04-06T12:05:00+02:00
11:16
Najbardziej widowiskowa adaptacja klasyki już dzisiaj w TV. Szykuje się długi seans
Aktualizacja: 2026-04-06T11:16:00+02:00
10:34
Prime Video pokazał nowy thriller akcji. Zachwyci was pod jednym warunkiem
Aktualizacja: 2026-04-06T10:34:00+02:00
10:06
Dzieło przez wielkie D. Ten film zmiażdży cię emocjonalnie
Aktualizacja: 2026-04-06T10:06:00+02:00
9:26
Czy nowe Star Wars są dla dzieci? Pytamy o to Maula i jego uczennicę
Aktualizacja: 2026-04-06T09:26:00+02:00
9:01
Mistrz cienia jak X-Meni. Recenzja nowych Gwiezdnych wojen
Aktualizacja: 2026-04-06T09:01:00+02:00
8:02
Projekt Hail Mary obiera kierunek na VOD. Kiedy arcydzieło sci-fi obejrzymy online?
Aktualizacja: 2026-04-06T08:02:00+02:00
7:33
Ile kosztuje ADN? Sprawdzamy ceny serwisu anime w Polsce
Aktualizacja: 2026-04-06T07:33:00+02:00
16:33
Dwie petardy w SkyShowtime. Serwis rozpieszcza subskrybentów
Aktualizacja: 2026-04-05T16:33:33+02:00
15:52
Prezent od Prime Video. Miażdżący kinowy hit szturmuje serwis
Aktualizacja: 2026-04-05T15:52:09+02:00
15:33
Kim jest Dominic McLaughlin? Nowy Harry Potter nie jest nowicjuszem
Aktualizacja: 2026-04-05T15:33:00+02:00
14:38
Genialny aktor odniósł porażkę. I wymierzył działa w Tarantino i Deppa
Aktualizacja: 2026-04-05T14:38:39+02:00
14:03
Jeden z najlepszych dreszczowców w historii wreszcie w HBO Max. Kino absolutne
Aktualizacja: 2026-04-05T14:03:46+02:00
13:41
Podlasie ma pierwszą część. Widzowie zaskoczeni
Aktualizacja: 2026-04-05T13:41:18+02:00
