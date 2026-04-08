Andziaks u Wojewódzkiego wypadła spoko. Tylko prowadzący tragiczny

W najnowszym odcinku programu "Kuba Wojewódzki" na kanale gospodarza zasiadła Andziaks. Youtuberka, która gościła w studiu showmana po raz pierwszy, opowiadała o swoim luksusowym życiu, zawodzie influencera oraz dzieciach i porodzie. A raczej starała się opowiedzieć, bo prowadzący nie przepuszczał okazji, by w irytujący sposób przerywać jej wypowiedzi.

Mimo że Angelika Trochonowicz, w sieci znana jako Andziaks, jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej zasięgowych polskich influencerek, rzadko pojawia się na ściankach i dawkuje udzielanie wywiadów. Nie należy się w tym dopatrywać ochrony prywatności - Andziaks to bowiem osoba, która chętnie dzieli się wieloma aspektami swojego życia prywatnego z widzami na YouTubie, a swoją szczerością, bezpośredniością i swobodą zaskarbiła sobie sympatię internautów.

W związku z tym, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, im więcej szczegółów Andziaks pokazuje w sieci, tym więcej chcą wiedzieć o niej widzowie. Do tej pory wiedzę czerpali z jej kanałów na YouTubie i Instagramie, a przez chwilę również z telewizji - Angelika wraz z mężem Luką, w rzeczywistości Łukaszem Trochonowiczem, wzięła udział w programie "Azja Express", który udało im się zwyciężyć. Teraz po dłuższej przerwie od błysku fleszy influencerka ponownie pojawiła się na małych ekranach za sprawą udziału w talk show Kuby Wojewódzkiego.

Andziaks wystąpiła u Kuby Wojewódzkiego. Wypadła lepiej, niż prowadzący

Tym razem Andziaks nie była w swoim naturalnym środowisku - nie miała wpływu na pytania od prowadzącego, musiała odpowiadać na gorąco i to nie ona była odpowiedzialna za montaż. Było to zatem dla influencerki spore wyzwanie, któremu podołała. Choć przyznała, że początkowo była nieco zestresowana, zanim usiadła na kanapę, widać było, że z biegiem czasu zaczęła się coraz bardziej rozluźniać.

Ci, którzy oglądają ją regularnie na YouTubie, mogą potwierdzić, że youtuberka wypadła bardzo dobrze - nikogo nie udawała i wypowiadała się tak jak robi to na swoich filmach. Rzucała żartami, sprawnie odpierając ataki gospodarza programu, co nie wszystkim gościom Wojewódzkiego tak dobrze się udaje. W pewnym momencie rozmowa zeszła jednak na temat, o którym, faktycznie, powinno mówić się otwarcie, ale na wizji zabrzmiało to tak, że dosyć niewygodnie się tego słuchało.

Wojewódzki zagaił bowiem o temat, który niedawno rozgrzał internet do czerwoności.

Chodziło o Lukę, który doradzał widzom, by podczas planowania ciąży korzystali z ChatuGPT. Youtuber podkreślił, że warto poprosić sztuczną inteligencję o stworzenie planu, który pomoże postępować w takich sposób, aby partnerka zaszła w ciążę. W tym momencie zaczęła się wymiana zdań o rodzajach majtek noszonych przez mężczyzn, przy czym Andziaks podkreśliła, że ChatGPT powiedział im więcej, niż lekarze, u których zasięgali opinii. Mimo że o takich tematach powinno się otwarcie mówić, to wydaje mi się, że humorystyczne talk show może nie być odpowiednim miejscem na takie dyskusje.

Wcześniej wspomniałam, że Andziaks rzadko bierze udział w wywiadach na innych kanałach (raz miała być gościem programu Wersow, jednak rozmowa ostatecznie nie doszła do skutku) i z reguły nie pojawia się w telewizji. Jej obecność u Wojewódzkiego była zatem jej pierwszym występem nie na swoim kanale od dawna. W związku z tym pojawiła się możliwość, by jeszcze bardziej przybliżyć jej osobie innej grupie widzów i dopytać o szczegóły związane z jej życiem. A co zrobił prowadzący? Wziął sobie chyba za punkt honoru, by przerywać youtuberce i co chwila głupkowato wtrącać się w jej wypowiedzi. Wielka szkoda, bo było czuć, że influencerka chciałaby powiedzieć coś więcej.

Odsuwając na bok wszelkie kontrowersje i to, że jest pionierką w kwestii publikowania filmów z porodu (na swoim koncie ma już dwa filmy), Wojewódzki zahaczył o temat influencerstwa i traktowania tego zajęcia jako zawód. Angelika miała w tej kwestii ciekawą perspektywę: wspomniała, że montażysta czy operator kamery to pełnoprawne zawody. Tymczasem ona jako influencerka robi te oraz inne zadania, realizując swoje materiały, a ludziom wciąż trudno jest nazwać influencerstwo zawodem. Nie miała jednak okazji szerzej wypowiedzieć się na ten temat, a szkoda.

Anna Bortniak
08.04.2026 10:57
