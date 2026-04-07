Oki wrócił, a to dopiero przedsmak. Co tu się wydarzyło?

Dziś w nocy, data oczywiście nieprzypadkowa - 7.04 - zadebiutowała EP-ka "Reklamacja'47: CD1". Najwyższa pora - od premiery ostatniego albumu, "Era47", minęły już niemal 2 lata. Wcześniej raper co prawda nie zostawił nas z niczym, bo dostarczył kilka solidnych singli, w tym "Brand New SQ8", "Day One", "Slumdog!", "1Day In LA" czy muzyczną współpracę z Matą w ramach "3347", ale nie były to żadne większe projekty. Poza tym w mediach społecznościowych milczał.

Ciszę przerwał "Reklamacją'47: CD1", czyli niespełna 12-minutowym materiałem, na który składają się aż 4 nowe utwory: "my love", "nobodylovesu", "shoota!!!" oraz "ile byś dał?". Wiadomo już, że jest to zapowiedź nadchodzącego albumu, którego preorder ruszy już dziś, 7 kwietnia, o godzinie 14:47. Opublikowane kawałki to zatem dopiero przedsmak tego, co nadejdzie. Na ich podstawie mogę już jednak wywnioskować, że jest na co czekać.

Reklamacja'47: CD1 - opinia o nowej EP-ce Okiego

Po pierwszym odsłuchu czuję ekscytację - Oki wrócił z konkretami, choć w komentarzach widzę również głosy niezadowolenia. Niektórzy internauci rzucają po prostu, że single są beznadziejne (wiadomo, w ostrzejszych słowach) i twierdzą, że "stary Oki przepadł". Dla artysty nie może być chyba lepszego komplementu - to oznacza, że jego twórczość ewoluuje i wciąż udaje mu się zaskakiwać fanów nowymi utworami. Porównując "Produkt47", "Erę47" i fragment "Reklamacji'47", dostaliśmy bowiem różniące się od siebie wydawnictwa. Najnowsze zapowiada się jako to najbardziej emocjonalne, ale i świeże.

Nie jest tajemnicą, że Oki i Bambi od dłuższego czasu są razem. Nic zatem dziwnego, że oboje mają na siebie wpływ. Ten artystyczny widać szczególnie u raperki - jej treści pod tym względem są bardziej dopracowane, czemu dowodzą zapowiedzi singla "Let It Be" czy autorskiego festiwalu urodzinowego Bambi. Twórczość artystki znacznie różni się od tego, co wypuszczała pod szyldem Baila Ella Records, wytwórni Young Leosi. I choć związek z Okim pod jakimś względem ją pewnie jako raperkę ukształtował, to ona również ma wpływ na jego muzykę.

W pierwszych dwóch singlach "Reklamacji'47: CD1", czyli "my love" i "nobodylovesu" Oki skupia się właśnie na swojej partnerce. Zapewnia, że będzie z nią, "co by się nie działo" i że chce spędzić z nią wszystkie dziewięć żyć. Poważne deklaracje i wersy o głębokim uczuciu obojga artystów można było zauważyć już w "1Day In LA". W nowej EP-ce Oki ponownie postanowił skupić się właśnie na tej płaszczyźnie, co nie powinno być niczym dziwnym - miłość ma w końcu od wieków ogromny wpływ na twórczość. Nie można zatem oczekiwać, że raper odsunie ją na bok i będzie "starym Okim", bo to właśnie ta ewolucja jest gwarantem szczerości w jego kawałkach.

Dwa ostatnie kawałki, czyli "shoota!!!" i "ile byś dał?" są już nieco bardziej ostre i zadziorne. Oki skupia się w nich już stricte na swojej karierze, choć nie zabrakło szpileczki dla Kinny'ego Zimmera. Rapuje o dzieciństwie, zwracając się do swojej mamy, i marzeniach na temat wyprzedanego stadionu. Mimo że te single mają inny klimat, niż te pierwsze, to również są emocjonalne i rozdzierają od środka. Z jednej strony czuć w nich potworny smutek, ból, ale i nadzieję. Oki pnie się na szczyt i dobrze wie, co robi. A to dopiero przedsmak.

Anna Bortniak 07.04.2026 10:49

