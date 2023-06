Carrie Fisher w ostatniej roli przed śmiercią. Aktorka pojawi się w filmie "Wonderwell"

Carrie na planie tryskała energią. Razem świętowaliśmy jej 60. urodziny we Włoszech, gdzie kręciliśmy film. Po nocnej sesji zdjęciowej, która trwała do 2 w nocy, zaprosiła cały zespół do wspólnej celebracji. Impreza została zamknięta przez policję, gdyż uznano, że byliśmy trochę za głośno. Odejście Carrie było dla całego zespołu niezwykle trudnym przeżyciem. Myślę, że to idealny moment, by zaprezentować widzom jej magiczne ekranowe wcielenie- powiedział reżyser produkcji, Vlad Marsavin.