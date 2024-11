Jak widać, 2. sezon obfituje w wiele interesujących wątków. Bo choć z jednej strony wciąż pojawiają się miłosne historie i romantyczne igraszki bohaterów, które nadają serialowi lekkości, to przeplatane są one z nieco bardziej poważnymi tematami. Pierwszym, który się nasuwa, są narodziny potomka i wszystkie aspekty z tym związane - co, jeśli nieomylna akuszerka jednak się pomyliła i będzie to dziewczynka? Co, jeśli poród będzie zagrażał życiu Elżbiety? I w końcu - czy cesarzowa pójdzie śladem swoich przodkiń i zdecyduje się na większą liczbę dzieci? Głowę głównej bohaterki zaprząta również traumatyczne wydarzenie, z którym kobieta nie może się pogodzić.