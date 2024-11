Na Netfliksie rządzi najnowszy film reżyserki „Shreka”. To wielkie rozczarowanie

Młodzi widzowie otrzymują tu jak najbardziej cenne i ważne przesłanie: rozwody i kłótnie rodziców nie są ich winą. Starsi natomiast mogą zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie tak trudnego procesu warto pamiętać o tym, przez co przechodzą ich dzieci i że warto jest przynajmniej próbować rozegrać całą sytuację z uważnością i empatią. Niestety, ten przesadnie czytelny i wpychany nam w gardła morał, ujawniony bardzo wcześnie i nieustannie podbijany, to jedyne, co film ma do zaoferowania - z całym szacunkiem do starań znakomitej obsady, z naprawdę zdolną Zegler na czele. Dosłownie każda z postaci ma za zadanie dorzucić swoje trzy grosze do wspomnianego głównego motywu, nie kryjąc w sobie nic więcej. Nie ma tu żadnego ciekawego worldbuildingu, interesujących charakterów, wątków pobocznych, odrobiny kreatywności - czy to w pisaniu, czy komputerowym kreowaniu baśniowego świata i projektów postaci (no, może z wyjątkiem pewnego małego stworka). Wszystko tu jest generyczne, oparte na kompozycji zapożyczeń, wtórne, pozbawione własnego charakteru i osobowości. CGI w ogóle wydaje się być zaprojektowane przez bazującą na promptach AI. Co gorsza, piosenki (a jest ich tu sporo) wpadają w jedno ucho, by zaraz wypaść z głowy drugim.



Chyba każde z popularnych studiów animacji ma do zaoferowania co najmniej jeden film ogrywający motyw rozwodu znacznie ciekawiej i bardziej refleksyjnie. Nie wspominając o podstawie: walorach rozrywkowych, których tu najzwyczajniej w świecie zabrakło. Koncept wspaniały - wykonanie mizerne.