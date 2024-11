Jednym z oczywistych atutów filmu jest jego obsada. Washington w prawdopodobnie najlepszej kreacji w swojej karierze jest elektryzujący: przekonująco oddaje ambicje, determinację i zmagania młodego mężczyzny, który pragnie przełamać przeszłość i zbudować nową przyszłość. Brooks natomiast z gracją balansuje między żalem a siłą, tworząc postać głęboko osadzoną w swoim cierpieniu, ale również pełną determinacji.



Washington-reżyser (przy okazji: brat Johna) wydobył ze swojej obsady interpretacje, które trafiają w serce. Poetycki rytm jego filmu i teatralność niektórych scen mogła odbić się na płynności narracji i zafundować kilka dłużyzn, a jednak twórca jakimś cudem nie gubi zaangażowania odbiorcy, ba, potrafi zręcznie potargać jego nerwy napięciem. Rozumie też, kiedy i w jaki sposób najlepiej wpuścić do swojego filmu trochę magicznego realizmu.



Bohaterowie miotają się w tyradach, a upiorne pianino stoi w centrum domu - stabilnie, nieruchomo, rzucając na wszystko i wszystkich cień swojej historii, górując nad nimi swoją nieuniknionością. Fajnie, że Washington potrafi ogrywać podobne alegorie bez uciekania się do protekcjonalnych wyjaśnień. I bez ocierania się o banał. Przypomina za to o empatii wobec mnogości perspektyw. I o tym, że pierwszym i kluczowym krokiem do rozwiązania najtrudniejszych sporów jest (i zawsze była) zaangażowana dyskusja.