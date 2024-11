Brytyjska urzędniczka pocztowa Louise Joy Brown była pierwszym w historii dzieckiem urodzonym w wyniku zapłodnienia in vitro. Przyszła na świat 25 lipca 1978 r. w Oldham w rodzinie Lesley i Johna Brownów, którzy bezskutecznie starali się o dziecko przez 9 lat. Lekarzami dokonującymi zabiegu byli Patrick Steptoe i Robert Edwards - by jednak stał się on możliwy, trzeba było pokonać długą, żmudną, pełną przeszkód drogę.



Do wspomnianych lekarzy - chirurga i fizjologa - dołączyła młoda pielęgniarka i embriolożka, Jean Prudy. To właśnie z jej perspektywy opowiedziana jest ta biograficzna fabuła.



Akcja rozgrywa się na przełomie lat 60. i 70., kiedy to zespół próbował dokonać czegoś, co wówczas graniczyło z cudem. Cały proces ten wymagał wielu prób i niepowodzeń: ponad 100 nieudanych implantacji, zanim udało się osiągnąć sukces.