Oglądanie tego kryminału z Ianem McKellenem było czystą przyjemnością. Bardzo mnie zaskoczył

W "Kłamstwo doskonałe" w reżyserii Billa Condona początkowo trudno było mi się wkręcić - nie do końca odpowiadało mi to, że początek był zbyt nużący, akcja rozwijała się niezwykle wolno. W pewnym momencie coś jednak przeskoczyło - okazało się, że Roy nie jest staruszkiem, który robi jakieś drobne szwindle i okrada ludzi z drobniaków, ukradkowo wsuwając im ręce do kieszeni. To sprytny i doświadczony w swoim fachu facet, który nie bierze jeńców - niezależnie od tego, czy to znajomy, czy zauroczona w nim kobieta.