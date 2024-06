„Challengers”: gdzie obejrzeć online jeden z najlepszych filmów roku? Obraz z Zendayą wreszcie w VOD

„Challengers” to doceniony przez widzów i krytyków obraz, który zaledwie dwa miesiące temu mogliśmy oglądać w kinach. Teraz trafił do niektórych serwisów VOD, a za jakiś czas z pewnością wyląduje również na platformach subskrypcyjnych (najpewniej w Prime Video, póki co można go tam jedynie wypożyczyć). To niesamowicie wyreżyserowany, pulsujący emocjami, seksem i muzyką (ścieżka dźwiękowa Trenta Reznora i Atticusa Rossa to petarda), obłędnie zagrany, teledyskowo-hipnotyzujący film z fantastyczną konstrukcją narracyjną i lepkim od potu finałem. Seans kinowy to niepowtarzalne doświadczenie, ale myślę, że ten domowy - nieco bardziej intymny - też może zrobić robotę. Tak czy owak: jest to pozycja obowiązkowa.