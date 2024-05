„Pogromcy duchów: Imperium lodu”: gdzie obejrzeć film online? Pełna lista serwisów VOD

„Pogromcy duchów: Imperium lodu” to wielki powrót do serii, którą pokochało wielu widzów. Od ostatniego filmu o grupie nieustraszonych śmiałków walczących z siłami nadprzyrodzonymi, minęło aż 40 lat. Fani bez wątpienia zdążyli się już stęsknić. Nic dziwnego, gdyż kilka dekad temu wszyscy nucili pod nosem słynną muzyczkę. Można raczej śmiało stwierdzić, że na stałe zakorzeniła się ona w umysłach odbiorców. W kinematografii, na przestrzeni lat, nie brakowało też nawiązań do kultowych produkcji, ale to jednak… nie to samo. Tytuł „Pogromcy duchów: Imperium lodu” z pewnością chciał wzbudzić w widzach uczucie nostalgii, ale też zaprezentować młodszym osobom to, co kiedyś tak bardzo uwielbiali starsi członkowie społeczeństwa, a bardziej odkryć to na nowo. Nie jest to pierwsza próba, gdyż w 2021 powstał film „Pogromcy duchów. Dziedzictwo”, ale wtedy oryginalna obsada z pierwotnych produkcji nie dostała zbyt dużo czasu ekranowego. Tym razem było inaczej i bardzo dobrze.