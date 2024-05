„Omen: Początek” to wielki powrót do przerażającej i kultowej już serii horrorów sprzed lat. Ten tytuł twórcy wręcz uwielbiają odnawiać regularnie. Prób było naprawdę wiele, jednak nie każdą można zaliczyć do udanych. Niektórych produkcji zwyczajnie nie powinno się już ruszać, aby historia nie okazała się w ostateczności zbyt rozwleczona czy po prostu nieciekawa. Reżyserka kinowego dzieła „Omen: Początek” postanowiła rozwiązać tę kwestię w nieco inny sposób. Zdecydowała się stworzyć godny słynnej serii prequel. Nie było to jedyne wyzwanie, z którym musiała stanąć w twarzą w twarz. Otóż jest to pierwszy film w karierze Arkashy Stevenson. Wcześniej spod jej ręki wychodziły głównie seriale. Zdecydowanie skoczyła na głęboką wodę i zrobiła to bez cienia zawahania. Czy był to udany pełonometrażowy debiut? Okazuje się, że tak. Produkcja cieszyła się dość pozytywnymi opiniami na swój temat już po premierze na wielkim ekranie. Można więc śmiało przypuszczać, że nie inaczej będzie wyglądał odbiór po debiucie na platformach streamingowych.