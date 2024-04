Polsat i TVN odcinają się od Kaźmierskiej. Celebrytka nie zniknęła jednak na dobre

Mimo że przestępcza przeszłość Dagmary Kaźmierskiej nie była tajemnicą, artykuł odbił się echem w sieci. Najpierw zareagował Polsat, który po cichu zmienił ramówkę, zastępując powtórki show "Dagmara szuka męża" odcinkami serialu "Gliniarze", a z platformy Polsat Box Go zniknęły wszystkie odcinki 1. sezonu "Dagmara szuka męża". Do Polsatu dołączył TVN, który zdecydował się na usunięcie wszystkich odcinków "Królowych życia", a także epizodów programów "Kuba Wojewódzki" i "Made in Maroko" z udziałem Kaźmierskiej.