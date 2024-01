Królowa Życia z przestępczą przeszłością wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Telewizjo, nie idź tą drogą

Na przestrzeni lat gościło tam mnóstwo znanych i świetnych gwiazd, głównie aktorów czy aktorek. Twórcy show od jakiegoś czasu wychodzą jednak poza aktorski świat, zapraszając do udziału w programie influencerów, sportowców czy po prostu celebrytów znanych z tego, że są znani. Poniekąd to rozumiem - w ten sposób przyciąga się szerszą publikę. Zresztą nie wszystkie uznane wielkie gwiazdy mają czas i ochotę, aby co tydzień być publicznie ocenianymi przez Polskę.



Trochę się jednak we mnie gotuje, gdy na liście tańczących celebrytów widzę Dagmarę Kaźmierską, związaną kiedyś z przestępczym światem. Na szerokie wody show-biznesu wypłynęła po udziale w osobliwym show "Królowe Życia". Barwna osobowość, sposób mówienia, umiejętność przebijania się do medialnego świata sprawiły, że celebrytka zagościła w show-biznesie na dłużej. Wystąpiła u Kuby Wojewódzkiego, w filmie Patryka Vegi, od Polsatu dostała też program "Dagmara Szuka męża", a TV 4 zaprosiło ją do telewizyjnego hitu, z którego kiedyś ludzie mieli po prostu bekę i dobrą zabawę, czyli "Pamiętniki z wakacji". Tak to już z paradokumentami bywa, że potrafią wprawić nas w dobry nastrój.



A jednak jestem zaskoczona, że "Taniec z gwiazdami" również zdecydował się zaprosić Kaźmierską do show. Przez lata twórcy programu pracowali na pewną renomę, przez show przewinęły się naprawdę mocne nazwiska, jak chociażby Danuta Stenka czy Agata Kulesza. Wiem, że od jakiegoś czasu promuje się w "TZG" drugoligowe nazwiska czy mało znane ludziom internetowe osobowości, jednak w tym przypadku mówimy o kobiecie, która od 2006 roku przez 4 lata była właścicielką agencji towarzyskiej. Kilka lat później została zatrzymana i skazana prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej za stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. W końcu sąd skazał Dagmarę na cztery lata pozbawienia wolności; odsiadkę skrócono jej o połowę ze względu na pogarszający się stan psychiczny jej syna. Biegli psychiatrzy stwierdzili u niego zespół stresu pourazowego. A teraz Dagmara wystąpi w jednym z najpopularniejszych programów telewizyjnych w Polsce.