Dagmara Kaźmierska wyleciała z Wikipedii. Wyrzucili ją z hukiem

Przypomnijmy sobie: po debiucie w programie TTV na jaw wyszło, że Kaźmierska ma za sobą kryminalny czas. W 2005 r. prowadziła agencję towarzyską, a cztery lata później skazano ją prawomocnym wyrokiem za „działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji”. Kaźmierska miała wabić niczego nieświadome kobiety pracą barmanki, a dopiero później informować o charakterze pracy - w przypadku odmowy lub chęci odejścia, na kobiety nakładano ogromne kary pieniężne. Ot, wymuszenie i szantaż. Co więcej, wraz ze współdziałającymi z nią w grupie mężczyznami, Kaźmierska doprowadziła siedem kobiet do uprawiania prostytucji w wyniku przemocy lub gróźb. Wykazano także, że Królowa Życia dopuściła się zbrodni handlu ludźmi - zażądała bowiem 5 tys. euro od mężczyzn, którzy związali się z ofiarami emocjonalnie i chcieli, by odeszły z agencji. Skazana na cztery lata Kaźmierska ostatecznie wyszła na wolność po zaledwie 14 miesiącach - o swoich doświadczeniach napisała w dwóch autobiograficznych książkach. Powyższe nie przeszkodziło jej w karierze telewizyjnej, którą zaczęła właściwie tuż po zakończeniu odsiadki.



Dziś jest gwiazdą telewizji Polsat, gdzie ma swój własny show pt. „Dagmara szuka męża”, a jeszcze do niedawna brała udział w „Tańcu z gwiazdami”. Brzmi niedorzecznie? Tego samego zdania jest Wikipedia, największa internetowa encyklopedia.



Zdaniem redaktorów serwisu Kaźmierczak nie spełnia kryteriów - opisywane tam tematy nie powinny być bowiem tymczasowe, za to powinny być encyklopedycznie użyteczne. Celebrytka pierwszy raz otrzymała swój artykuł na Wiki w 2020 r., ale szybko go usunięto. Uzasadniono to tak: