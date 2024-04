Dagmara Kaźmierska w parze z Marcinem Hakielem zatańczyli najpierw quickstepa, a następnie Broadway jazz. To właśnie ten drugi występ członkowie jury uznali za najgorszy. Łącznie przyznali uczestnikom 7 punktów. Jest to najniższy wynik w historii „Tańca z gwiazdami”. Iwona Pavlović zarzuciła celebrytce, że ta tak naprawdę cały czas stała. Powiedziano także, że nie pracowała ona nad jakością ruchu i nie robi żadnych większych postępów. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że Dagmara Kaźmierska przeszła do następnego etapu. Pomimo zakończenia wczorajszego odcinka z ledwo 23 punktami na koncie. Z show pożegnali się za to Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, których wynik był ponad dwukrotnie większy – uzyskali łącznie 62 punkty. Ostateczny głos mają zawsze widzowie programu. To między innymi do niech należy decyzja, kogo chcą oglądać dalej. Muszą zatem bardzo lubić Dagmarę Kaźmierską, skoro udało im się przegłosować bezwzględne jury.