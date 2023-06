Dawid Dziarkowski i Adam Fidusiewicz wymiatają na Instagramie. Aktorzy walczą o swoje kariery rolkami

Nagrywam rolki, bo mam z tego same korzyści: Moja twarz pojawia się w masowej świadomości, a to przekłada się na rozpoznawalność, a to przekłada się na potencjalne reklamy, a to przekłada się na pieniądze, a pieniądze przekładają się na... no wiadomo. Docieram do młodszych odbiorców, czyli mam kontakt nie tylko z tymi co pamiętają mnie z "W pustyni i w puszczy". Uczę się jak rozmawia i funkcjonuje młode pokolenie. To pomaga mi nie "zdziadzieć". Codziennie nagrywam i edytuję materiał wideo, a więc - ćwiczę samodyscyplinę (najważniejszą umiejętność dla tych, którzy chcą budować markę w social mediach). Otrzaskuję się z techniką: Proces produkcji video zajmuje mi już ok 30 minut, bo wiem jakie oświetlenie, wiem jaki kąt twarzy, jak zedytować wideo.. I uwaga uwaga! Kiedy dostaję od agenta aktorskiego zadanie nagrania selftape do filmu (domowy casting), to idzie mi to dużo sprawniej, niż moim znajomym aktorom, którzy nie pracują codziennie z kamerą i montażem. Czytam ciekawe komentarze. Uwielbiam zadawać pytania i słuchać odpowiedzi internatów. Niektórzy ludzie są naprawdę kreatywni. A kreatywność bardzo mi imponuje. Inspiruje mnie Moim ulubionym komentatorem jest Koprolity, który zawsze w krótkim zdaniu potrafi celnie podsumować całe video.

wyjaśnia Adam Fidusiewicz.