Dzieje się w DCU. James Gunn w pocie czoła pracuje nad rebootem całego kinowego uniwersum - w lipcu 2025 roku do kin wejdzie jego nowy film o Supermanie. Reżyser "Strażników Galaktyki" zamieścił ostatnio w mediach społecznościowych bardzo emocjonalny wpis, w którym wyjawił, jak ważny jest dla niego ten obraz. A przy okazji podzielił się obsadowymi nowinkami i imionami postaci, które pojawią się na ekranie.



Jedna z decyzji castingowych to spełnienie marzeń wielu fanów DC Comics. Jako Zielona Latarnia w "Superman Legacy" wystąpi bowiem Nathan Fillion. Aktor pojawia się w wielu filmach reżyserowanych przez Jamesa Gunna; w przeszłości udzielał też głosu Latarni w wielu animowanych produkcjach.



Fillion wcieli się w Guya Gardnera. Bohater miał pojawić się w planowanym przez stare władze DC Studios serialu HBO Max pt. "Green Lantern". A to ciągle nie wszystko - mnogość zapowiedzianych postaci zdaniem niektórych sugeruje produkcję drużynową. Rzecz w tym, że "Superman Legacy" nie pokaże nam genezy Człowieka ze Stali - wrzuci nas za to na głęboką wodę do świata, w którym superherosi i złoczyńcy od dawna odgrywają istotną rolę.