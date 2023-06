A wracając na koniec jeszcze do Michaela Keatona, to wszystko wskazuje na to, że nie był to ten sam bohater, którego znamy ze starych filmów z Batmanem, tylko zupełnie nowa postać, która po prostu wygląda tak samo ze względu na splątanie się nitek spaghetti. A skoro do tego nie będzie on tym głównym Batmanem w nowym DCU, to fakt, iż podano jego prawdziwe imię to strasznie zmarnowana szansa na coś ciekawszego niż typowy festiwal cameo z użyciem kiepskiego CGI.