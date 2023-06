Płaczecie za "Wonder Woman 3"? Po skasowaniu filmu Gal Gadot poczuła się wyzwolona

"Wonder Woman 3" była jednym z pierwszych projektów, które James Gunn i Peter Safran anulowali, gdy przejęli wodze Kinowego Uniwersum DC. Od tamtej pory wszyscy zastanawiamy się, czy Gal Gadot przyjdzie jeszcze kiedyś wcielić się w tytułową superbohaterkę, skoro w planach DCU nie ma miejsca nawet na Henry'ego Cavilla jako Supermana. Na ten moment wiadomo jedynie, że rozmowy z samą zainteresowaną na temat jej przyszłości we franczyzie poszły dobrze. Co to jednak dokładnie oznacza? Możemy się tylko domyślać.



W roli Wonder Woman mogliśmy Gal Gadot oglądać niedawno w epizodzie w "Shazam! Gniew bogów", a teraz na moment pojawia się też we "Flashu". Fani SnyderVerse z pewnością chcieliby, aby nie był to ostatni raz, kiedy widzą ją w stroju superbohaterki. I rzeczywiście może zdarzyć się tak, że w nadchodzących filmach DC jej cameo też nie zabraknie. Na razie jednak aktorka nabiera wiatru w żagle.



