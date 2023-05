"Strażnicy Galaktyki 3" już są hitem. Czy James Gunn uratuje DC?

"Strażnicy Galaktyki 3" z hukiem wlecieli na ekrany kin. Już wcześniej zagraniczni recenzenci rozpływali się w zachwytach nad najnowszym filmem Marvela, pisząc nawet, że to najlepsza produkcja MCU od czasu "Avengers: Końca gry". Nie minęli się wcale z prawdą, o czym w weekend widzowie chętnie się przekonywali. Produkcja zarobiła już grube setki milionów dolarów. Co stoi za sukcesem tak artystycznym, jak i komercyjnym?



"Strażnicy Galaktyki 3" wyznaczają koniec współpracy Marvela z Jamesem Gunnem, który już jakiś czas temu przeszedł do konkurencji - będzie czuwał nad rozwojem kinowego uniwersum DC. Reżyser żegna się z tytułowymi (anty)superbohaterami w swoim stylu. Chusteczki przydają się podczas seansu, bo serducho tej produkcji bije po właściwej stronie. Twórca potrafi przetargać widzów emocjonalnie, rozbawiając nas jednocześnie do łez.



