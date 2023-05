Kto walczy o główne role w "Supermanie" Jamesa Gunna? Są nazwiska i nowe informacje, batalia trwa

Jak potwierdzają kolejni scooperzy, James Gunn cały czas poszukuje aktorów do ról Człowieka ze Stali i Lexa Luthora. Zdaniem insiderów reżyser rozmawiał między innymi z kimś z obsady "Strażników Galaktyki 3" o możliwym występie w "Superman: Legacy" - podobno chodzi o Bradleya Coopera, który miał jednak odmówić wcielenia się w wielkiego antagonistę Kryptończyka. Według "The Wrap" w przesłuchaniach do roli Luthora biorą też udział ciemnoskórzy aktorzy - reżyser jest w tej kwestii otwarty. To z kolei mogłoby sugerować prowadzenie rozmów z Chukwudim Iwuji (High Evolutionary ze "Strażników" i Clemson Murn z "Peacemakera" Gunna).



Wśród kandydatów do roli złoczyńcy wymieniało się też Nicholasa Houlta, jednak teraz mówi się, że znany z "Wielkiej", "Skins" czy "X-Menów" aktor w istocie ubiega się o rolę Clarka Kenta, w czym wspiera go Warner Bros. Co ciekawe, nie tak dawno aktor walczył o możliwość wykreowania innego herosa DC - Batmana w filmie Matta Reevesa. Ostatecznie jednak przegrał z Robertem Pattinsonem.