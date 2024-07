Na ogłoszenie filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2” fani oryginału musieli czekać aż 18 lat - a do czasu premiery miną zapewne co najmniej kolejne 2. Pierwsze doniesienia potwierdzają powrót Meryl Streep oraz Emily Blunt do ról kolejno Mirandy Priestly oraz Emily Charlton. Póki co nic nie wiadomo o ewentualnym występie Anne Hathaway, która w pierwszym filmie grała główna rolę. Co ciekawe, jeszcze w kwietniu artystka przyznała w jednym z wywiadów, że jej zdaniem kontynuacja raczej nie powstanie. Warto jednak pamiętać, że jej bohaterka pod koniec „jedynki” odeszła z modowej branży, w związku z czym nieobecność tej postaci byłaby jak najbardziej sensowna.



Czego jeszcze się dowiedzieliśmy?