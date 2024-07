Szukacie komedii na weekend? Ten film w Prime Video to strzał w dziesiątkę

Na sequel tej szalonej komedii trzeba było nieco zaczekać - film "Alibi.com 2" zadebiutował w Polsce dopiero w lipcu minionego roku i stwierdzam, że warto było na niego czekać. Za kamerą produkcji ponownie stanął Philippe Lacheau, który wrócił także do roli Grega. Bohater podjął decyzję o zawieszeniu działalności firmy Alibi.com ze względu na swój szczęśliwy związek. Okazuje się jednak, że życie w prawdzie okaże się być trudniejsze niż sądził - Greg panicznie boi się przedstawić rodziców swojej narzeczonej i przyszłym teściom. Wpada on na szalony pomysł: wynajmie aktorów, by przed teściami i Flo udawali jego rodziców, w na spotkaniu z prawdziwą matką i ojcem przedstawi fałszywą narzeczoną. Co więcej, Greg postanawia zorganizować jednocześnie dwa wesela: na jednym pojawią się podstawieni rodzice, a na drugim - fałszywa panna młoda. A Greg? Cóż, prawdziwy Greg musi pojawić się na obu uroczystościach.